Les meilleurs prix, packs et offres PS4 en mars 2020

Trouver les meilleures ventes PS4 peut être une tâche difficile, mais nous sommes là pour vous aider à trouver toutes les dernières offres d’une gamme de détaillants. Que vous recherchiez un ensemble PlayStation 4 ou une puissante PS4 Pro, nous avons répertorié ci-dessous les deux offres de consoles Sony des meilleurs détaillants tels que Walmart et Amazon (nous avons également répertorié les meilleurs prix chez les détaillants britanniques). Bien que les économies ne soient pas importantes, les consoles PS4 sont rarement mises en vente, donc même les plus petites remises méritent d’être mentionnées.

Sur cette page, vous trouverez les prix de la PS4 Slim (la PS4 plus ancienne et plus volumineuse est désormais abandonnée) et de la bête 4K qu’est la PS4 Pro. Nous garderons un œil sur les meilleurs prix pour les consoles par eux-mêmes, tout en mettant en évidence les packs PS4 / PS4 Pro les moins chers. Les offres groupées sont fournies avec des jeux vidéo populaires à prix réduits tels que Spider-Man, et peuvent également inclure des extras tels que des contrôleurs et d’autres accessoires de jeu.

Assurez-vous de vous enregistrer à nouveau, car nous mettons constamment à jour cette page avec toutes les nouvelles offres PS4 qui apparaissent.

Les meilleures offres PS4

La PS4 Slim est incroyablement bon marché de nos jours et nous avons les meilleurs prix des plus grands détaillants directement ci-dessous. Cela vaut certainement la peine de faire un peu plus loin et de consulter également les offres PS4 Pro, car vous pourriez ne pas avoir à dépenser autant que vous ne le pensez pour la console 4K.

PlayStation 4 avec trois jeux

Sony – PlayStation 4 1 To …

Sony PlayStation 4 1 To Slim …

Sony PlayStation 4 Slim …

Console PS4 Slim 1 To | 299,99 $ 258,99 $ chez Walmart

La PS4 1 To plus grande est un incontournable au juste prix par rapport à la version standard de 500 Go. Tant de jeux ont maintenant une installation obligatoire d’au moins 50 Go, donc la plus grande capacité est super pratique si vous avez une collection de jeux de taille décente.

Voir l’offre

Console PS4 Slim 1 To | Uniquement sur l’offre groupée | 299,99 $ 268,99 $ chez Walmart

Un prix fantastique, vous pouvez économiser 30 $ sur ce pack Uniquement sur PS4 Slim chez Walmart. La console comprend une PS4 Jet Black de 1 To, une manette sans fil Dualshock4 assortie, God of war, le dernier des jeux remasterisés aux États-Unis et Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Voir l’offre

Console PS4 Slim 1 To | Pack Jours de jeu | 319 $ 299,99 $ chez Amazon

Obtenez le pack Days Of Play en édition limitée en vente sur Amazon pour 299,99 $. La console PlayStation 4 est disponible en acier noir et comprend un disque dur de 1 To et une manette sans fil DualShock 4 assortie.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | Fortnite DLC | 299,99 $ 259,99 $ chez Amazon

En plus d’une PS4 de 1 To, vous obtenez du contenu Fortnite soigné pour le jeu de tir gratuit. Cela comprend la tenue Neo Versa, un anneau arrière épique Neo Phrenzy et 500 V-Bucks pour éclabousser le contenu du jeu.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | Le dernier d’entre nous, Dieu de la guerre, Horizon: Zero Dawn | station de chargement | casque | 277 $ chez Walmart

Ce pack PS4 propose certains titres plus anciens, mais contrairement à d’autres offres similaires qui jettent une tonne de jeux de bonnes affaires dans un lot de travaux pour augmenter le prix, vous payez en fait moins cher pour la console que vous ne le feriez habituellement. En additionnant les coûts des trois jeux inclus ici, vous ne payez que 245 $ pour la console PS4 Slim et les accessoires supplémentaires – une excellente affaire pour les deux.

Voir l’offre

Pack PS4 Slim | Spider-Man de Marvel | 301,08 $ chez Amazon

Obtenez le populaire pack PS4 Slim Spider-Man en vente sur Amazon pour 301,08 $. Cet ensemble populaire comprend une PS4 1 To noir de jais, des contrôleurs sans fil à double choc 4 et le jeu Spider-Man de Marvel. Pour être honnête, il est en fait moins cher d’acheter la console et le jeu séparément.

Voir l’offre

PS4 Slim | Call of Duty: Black Ops 4 | 312,99 $ chez Amazon

Amazon a ce bundle PS4 Slim populaire en vente pour 312,99 $. Vous obtenez également Call of Duty: Black Ops 4, qui a rejoint le train de bataille de Battle Royale cette année.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | Madden NFL 20 | accessoires | 330,70 $ chez Walmart

Madden 20 n’est toujours disponible que pour plus de 50 $, alors obtenir cela et un tas d’accessoires pour 330 $ est une bonne affaire trompeuse. Vous bénéficiez également d’un casque, d’une poignée de contrôleur, d’une station de charge, d’un support de boîtier et de poignées pour le pouce, ce qui le rend beaucoup plus précieux que votre fourrage accessoire habituel.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | NBA 2K20 | poignée du contrôleur | casque | 354,84 $ chez Walmart

Cette offre est légèrement moins chère sous forme de forfait. NBA 2K20 est toujours un jeu à 50 $, alors enlevez-le du prix et vous économisez toujours de l’argent sur la console elle-même lorsque vous tenez compte des accessoires inclus. Pourtant, si ce n’est pas le jeu pour vous, ou si vous n’êtes pas embêté par les modules complémentaires que vous voudrez peut-être chercher ailleurs.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | Star Wars Jedi: Fall Order, Titanfall 2 | casque | 360,22 $ chez Walmart

Star Wars Jedi: Fall Order ne fait que frapper les étagères des magasins, donc cette offre groupée de Walmart offre beaucoup sur un tout nouveau jeu, Titanfall 2, un casque et une console PS4 Slim de 1 To. Vous pouvez obtenir des prix beaucoup moins chers si vous ne recherchez pas le nouveau jeu Star Wars, bien que ce soit un incontournable si vous l’êtes.

Voir l’offre

1 To PS4 Slim | Console édition limitée Days of Play | 449 $ 367,20 $ chez Walmart

Nous avons vu des prix bien plus élevés pour cette console bleue en édition limitée avec des symboles dorés. Si vous aimez son apparence, nous ne resterions pas trop longtemps à essayer de décider car cela pourrait monter en flèche jusqu’à 500 $ en un clin d’œil.

Voir l’offre

Les meilleures offres PS4 Pro

Prêt pour le nec plus ultra des jeux PlayStation 4K? Découvrez les prix PS4 Pro les moins chers actuellement disponibles.

Sony PlayStation 4 Pro 1 To …

Sony – PlayStation 4 Pro …

PlayStation PlayStation 4 Pro …

Sony PlayStation 4 Pro 1 To …

Console de jeux PS4 Pro 1 To | 399 $ 360 $ chez Newegg

Obtenez la PlayStation 4 Pro en vente chez Walmart pour 360 $. C’est une remise de 40 $ pour cette console de jeu Sony qui comprend 1 To de stockage et les technologies 4K et HDR.

Voir l’offre

1 To PS4 Pro | Pack Call of Duty: Modern Warfare | 399,99 $ 373,99 $ chez Amazon

Vous pouvez économiser 56 $ sur le pack Call of Duty Modern Warfare sur Amazon. Le pack PS4 Pro comprend un système PS4 Pro de 1 To noir de jais, une manette sans fil DUALSHOCK 4 assortie et Call of Duty: Modern Warfare sur disque Blu-ray.

Voir l’offre

Si vous achetez une PS4, vous aurez probablement besoin d’une offre PlayStation Plus bon marché également. PlayStation Plus (alias PS Plus ou PS +) vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne, ainsi que d’accéder à l’Instant Game Collection, un tas de jeux gratuits pour PS4, PS3 et Vita chaque mois. Le prix par défaut pour un an est de 60 $. Nous avons fait le tour pour vous et avons trouvé une gamme de prix dans notre Offres PlayStation Plus guider.

Plus de prix PS4:

Si rien ne vous plaît dans les prix PS4 indiqués ci-dessus, voici une sélection de détaillants qui stockent régulièrement la PS4 et la PS4 Pro si vous souhaitez parcourir directement leur stock.

Besoin d’un contrôleur PS4 extra bon marché? N’oubliez pas de consulter nos prix du contrôleur PS4 pas cher ou peut-être que vous voulez un Pack PlayStation VR?

Ou, si vous souhaitez jeter un œil à l’équipe verte, consultez la dernière Packs Xbox One.