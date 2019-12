Les meilleurs prix, packs et offres Xbox One X pour décembre 2019: où acheter la Xbox 4K

Ces offres de pack Xbox One X ont pris un prix cette semaine, avec 150 $ de réduction sur le prix demandé. Il semble que l'annonce de la Xbox Series X ainsi que les ventes des fêtes suffisent à voir la Xbox One X baisser de prix, ce qui augure bien si vous n'avez pas encore choisi la console la plus puissante de Microsoft. Que vous soyez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, nous voyons les prix baisser partout, avec d'excellents jeux fourrés dans la boîte gratuitement.

Les joueurs à la recherche de la console la plus puissante jamais fabriquée ont été désireux de profiter des offres Xbox One X depuis sa sortie, mais il y avait un coût élevé à payer au début. Jusqu'à récemment, les prix étaient élevés dans la plupart des magasins si vous ne saviez pas où chercher. C'est là que nous intervenons alors que notre équipe dévouée de chasseurs de transactions résout le problème pour vous proposer uniquement les meilleures offres Xbox One X chaque jour, et nous en avons d'excellentes pour vous aujourd'hui.

Dans cet article, vous trouverez un tableau de comparaison avec les prix les plus bas pour savoir où acheter la console 4K HDR Xbox One X auprès d'un large éventail des meilleurs détaillants. Après le tableau de comparaison, nous avons rassemblé une collection des derniers packs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces packs Xbox One X vous feront économiser de l'argent sur l'achat des articles séparément.

Si vous recherchez des informations sur les dernières offres australiennes, rendez-vous sur notre page australienne .

Les meilleurs prix Xbox One X

Ensembles Xbox One X (États-Unis)

Les bundles américains Xbox One X accélèrent vraiment les choses maintenant après un démarrage très lent au lancement. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter, car vous obtenez de véritables remises et du contenu gratuit pour la première fois depuis des lustres.

Xbox One X 1 To | Star Wars Jedi: Ordre déchu | 499 $ 349 $ chez Walmart

Il s'agit d'une fantastique économie de 150 $ sur une Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order. Il s'agit d'un tout nouveau jeu très célèbre sur la Xbox One la plus puissante que vous puissiez acheter, vous devrez donc sauter sur cette offre rapidement pour acheter la vôtre.

Xbox One X 1 To | Pack Gears of War: Ultimate Edition | 499,99 $ 349 $ chez Walmart

Ce pack Gears of War Ultimate Edition fournit tous les jeux Gears que vous pourriez souhaiter sur la console la plus puissante de Microsoft à ce jour. Vous obtenez le tout pour 150 $ de rabais cette semaine également – une offre incroyable.

Édition limitée Gears 5 Xbox One X | 499 $ 369 $ chez Walmart

Il s'agit d'une conception de console en édition limitée avec une baisse de prix – suffisamment pour attirer l'attention de tout chasseur d'offres. En plus d'un code de téléchargement pour le tout nouveau Gears 5, vous obtenez également des codes pour Gears of War 1-4 et un mois d'accès gratuit au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold.

Xbox One X | La division 2 de Tom Clancy | 349 $ chez Walmart

C'est un vieux jeu bien sûr, mais 399 $ est toujours un bon prix sur une nouvelle console Xbox One X avec un prix de liste de 499 $. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'offres qui vous procureront une nouvelle console pour moins que ce prix catalogue, donc si vous préférez les titres de tireur d'action, c'est l'affaire pour vous.

Ensembles Xbox Box One X (Royaume-Uni)

Xbox One X | Star Wars Jedi: Fallen Order + 2 jeux | 279 £ chez Currys

Cette semaine, vous pouvez acheter un pack Star Wars Jedi: Fallen Order à 279 £ chez Currys et emporter une toute nouvelle console avec un jeu à succès récemment publié pour beaucoup moins que le prix demandé d'origine. De plus, vous obtenez également des copies de Tekken 7 et de Project Cars 2 incluses ici.



Xbox One X Gears 5 édition limitée | 279 £ chez Amazon

Cette console Gears 5 en édition limitée est livrée avec le jeu Gears 5 lui-même, ainsi que Gears of War 1-4 et un mois d'accès gratuit au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold. À 279 £, c'est un excellent prix sur une console qui disparaît rapidement des étagères des magasins.

Xbox One X | Forza Horizon 4 | Lego DLC | 279 £ chez Currys

Ceci est un autre ensemble Xbox One X fantastique pour les fans de course. Vous pouvez vous procurer une copie gratuite de Forza Horizon 4 et du DLC Lego qui l'accompagne pour seulement 279 £ chez Currys cette semaine. Vous profitez également d'un mois de Xbox Live Gold en même temps que votre machine de jeu 4K.

Xbox One X – blanc | Forza Horizon 4 | Champions de vitesse LEGO | 279 £ chez Currys

Ce pack Xbox One X est livré avec Forza Horizon 4 et le DLC LEGO Speed ​​Champions pour une somme ordonnée de 279 £ cette semaine. Si vous êtes plus amateur de course que de tir, vous voudrez peut-être consulter cette excellente offre de Currys.

Xbox One X | Lot de 5 vitesses | contrôleur supplémentaire | 319 £ chez Argos

Le stock du pack Gears 5 avec la Xbox One X a récemment diminué, donc cette offre de 319 £ d'Argos est votre meilleur pari pour ramasser toutes les qualités de Gears que vous pourriez demander sur une console standard. Vous obtenez également un contrôleur officiel là-dedans, ce qui permet d'atténuer le prix plus élevé cette semaine.

Si vous recherchez plus de jeux pour votre Xbox One X, alors pourquoi ne pas consulter notre Offres Xbox Game Pass page. Il y a aussi beaucoup d'économies à réaliser sur le jeu en ligne avec nos meilleurs choix parmi les meilleurs Ventes Xbox Live Gold.

Quel est le prix de la Xbox One X?

Le Xbox One X MSRP est de 499 $ aux États-Unis et le prix de vente conseillé au Royaume-Uni est actuellement de 449 £. Donc, bien sûr, il semble que les joueurs britanniques paient beaucoup plus car la conversion directe de la monnaie l'aurait à 390 £. Du côté positif, les détaillants commencent à baisser les prix et nous voyons également des jeux intégrés. Vous ne devriez donc jamais payer ces coûts pour la console seule aujourd'hui.

Pourquoi devrais-je acheter une Xbox One X?

Juste pour être clair, ce n'est pas ce que vous appelleriez une console de «nouvelle génération». Au lieu de cela, c'est une version plus puissante que la gamme actuelle de Xbox One. Pour simplifier les choses, cela ressemble à la PS4 Pro de Sony. Les deux consoles sont destinées aux joueurs avec un téléviseur 4K HDR qui souhaitent les meilleures performances graphiques possibles sur leur console préférée. Il y aura également de modestes améliorations des performances sur les téléviseurs non 4K, mais vous manquez le point sans un téléviseur 4K HDR.

La Xbox One X jouera à tous les jeux Xbox One et il n'y a pas de jeux commercialisés exclusivement pour la Xbox One X, il n'y a donc certainement aucune raison de jeter votre ancienne Xbox One.

La Xbox One X est la console la plus puissante jamais conçue, dépassant même certaines des spécifications de la PS4 Pro. Mais étant donné l'énorme prix demandé, vous espérez autant. Cependant, la Xbox One X fait des affirmations audacieuses sur les vrais jeux 4K natifs et si vous avez un téléviseur 4K avec la technologie High Dynamic Range (HDR), la Xbox One X est prête à impressionner sérieusement des gens comme Forza Motorsport 7, Metro: Exodus et Anthem agissant comme de véritables larmoyeurs dans le département graphique.

Où puis-je acheter une Xbox One X?

La plupart des grands détaillants habituels stockent la Xbox One X. Les prix sont bien meilleurs qu'ils ne l'étaient au lancement maintenant.

Gardez un œil sur les packs Xbox One X mis en évidence ci-dessus et sur notre tableau de comparaison, que nous garderons à jour sur les derniers prix de la Xbox One X. N'hésitez donc pas à nous mettre en signet et à vous enregistrer à nouveau bientôt pour voir si nous avons trouvé l'offre qui vous convient.

C'est ici maintenant! La Xbox One X est sortie le 7 novembre 2017. C'était aussi une date de sortie mondiale.

Et si je me fiche de la 4K ou si je veux économiser de l'argent?

La Xbox One S standard est une console de jeux fantastique et vous pourrez facilement en obtenir une avec quelques jeux pour environ 220 $ / 200 £ ou moins. Il y a des offres à bas prix toute l'année sur nos offres Xbox One et les prix, offres et offres groupées PS4.

Je plaisante. Je veux 4K HDR en face en ce moment.

Les téléviseurs 4K avec HDR sont loin d'être aussi chers que vous ne le pensez. Les prix ont baissé beaucoup plus rapidement que les téléviseurs HD d'origine, vous pouvez donc obtenir un modèle décent à bas prix. Enfer, nous en avons vu de belles pour moins que le prix de la Xbox One X elle-même (dans quel monde ridicule nous vivons). Pour le meilleur des meilleurs, consultez notre meilleur article télévisé. Nous avons également rassemblé les meilleures offres de télévision 4K bon marché au Royaume-Uni, ainsi qu'une collection d'offres de télévision américaines.

Quelle est la taille du disque dur de la Xbox One X?

Pour l'instant, la seule option disponible est l'option 1 To, soit 1000 Go de stockage. Il n'y a pas de plans officiels pour des versions plus grandes ..

Avec des correctifs de mise à jour 4K pour les jeux à plus de 100 Go, nous ne tiendrions certainement pas pour une Xbox One X 500 Go moins chère, car ce serait un peu inutile pour être honnête.

Nous pensons que les joueurs vont bientôt remplir la Xbox One de 1 To. Heureusement, la Xbox One X est compatible avec les disques durs externes utilisant USB 3.0. Donc, si vous avez besoin de stockage supplémentaire, consultez notre liste des meilleurs disques durs externes.