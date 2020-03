Les meilleurs rôles d’Amy Sedaris, classés

Pendant des années, Amy Sedaris était une puissance hollywoodienne que le spectateur moyen ne pourrait pas reconnaître par son nom. Elle a été constamment incarnée dans des rôles de soutien qui nécessitaient un talent comique précis et un talent pour savoir comment voler une scène.

CONNEXES: 10 meilleurs films de comédie de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)

Mais ces dernières années, elle s’est imposée et une base de fans dévots s’est formée. De nos jours, elle est diffusée par tout le monde, de Netflix à Disney … sans parler du fait qu’elle a sa propre émission sur TruTV. Voici les meilleurs rôles d’Amy Sedaris au fil des ans, classés.

10 Victoria, Ghost Team (2016)

Ghost Team était une comédie à moitié jouée avec Jon Heder et Justin Long. Il était censé suivre un groupe de chasseurs de fantômes qui pensaient être tombés sur de vrais fantômes. La décision est, en général, assez mauvaise. Sedaris joue Victoria, un faux médium psychique qui suit parce qu’elle a besoin d’argent et parvient à voler chaque scène dans laquelle elle se trouve, vous donnant une raison de vous asseoir à travers le reste de la merde juste pour voir sa performance.

9 Louise Laffer, Alpha House (2013-2014)

Alpha House a été la réponse d’Amazon au succès de Veep de HBO, avec John Goodman. La série a été inspirée par la “Alpha House” de la vie réelle à Washington DC, où des sénateurs comme Dick Durban et Chuck Schumer vivaient ensemble dans une fraternité du Congrès. Dans la série, Sedaris a joué l’épouse d’un des sénateurs. Elle était un ajout très apprécié à la série, ajoutant une bonne dose de comédie à une série déjà intelligente et pleine d’esprit.

8 Deb, Elf (2003)

Elf est un éternel favori des Fêtes à propos d’un elfe nommé Buddy qui découvre qu’il est en fait un être humain et que son père est un homme d’affaires à New York. Buddy se rend à New York pour rencontrer son vrai père et fait des ravages et du chaos partout où il va.

CONNEXES: Elfe: 10 faits que vous ne saviez pas sur la réalisation du film de vacances classique

Dans le film, Sedaris joue le secrétaire à cordes hautes du père. Bien que ce ne soit pas le rôle le plus comique d’Amy Sedaris, elle joue un rôle de soutien solide dans l’un des films de vacances les plus appréciés des temps modernes. Outre Sedaris, le casting comprend Will Ferrell, Zooey Deschanel et même Bob Newhart.

7 Jen, chef (2014)

Chef était un film à succès inattendu du créateur Jon Favreau sur Carl, un grand chef qui quitte son travail dans un restaurant chic de LA et décide de faire fonctionner son propre camion de nourriture. Le film se réunit en raison de son excellent casting, y compris Favreau, ainsi que Sofie Vergara, Scarlett Johansson, Robert Downy Jr., et bien sûr, Amy Sedaris. Sedaris joue un publiciste louche qui essaie toujours «d’aider» Carl à devenir plus célèbre. Le rôle était parfait pour Sedaris et lui a permis d’ad-lib et d’improviser une variété de blagues impromptues. Même ses bobines de sortie du film sont hilarantes.

6 Pam, Broad City (2014-2019)

Amy Sedaris est apparue dans deux épisodes de Broad City en tant que Pam, une agence immobilière en difficulté qui vend certaines des propriétés les moins prestigieuses de New York. Bien que son rôle dans la série ne soit pas grand, il est absolument hystérique et mémorable.

CONNEXES: 10 meilleurs épisodes de Broad City, selon IMDB

La série a été un coup critique et a obtenu d’excellentes notes pour Comedy Central. Cependant, au fil des saisons, le nombre de téléspectateurs a commencé à diminuer (en partie en raison de la montée en puissance des services de streaming) et la série a diffusé son dernier épisode en 2019. La série conserve un fort culte et est considérée par beaucoup comme l’une des meilleure série originale des années 2010.

5 Tout le monde à la maison avec Amy Sedaris (2018-présent)

Amy Sedaris est connue pour sa capacité à créer des personnages uniques grâce à ses accessoires, ses costumes et ses expressions faciales. Elle a pris cela à un tout autre niveau dans son émission de télévision At Home avec Amy Sedaris, où elle joue plusieurs personnages. Du savoir-tout grincheux, Patty Hogg, à la livreuse de vin régionale excitée, Ronnie Vino, Sedaris a un large arsenal de trucs pour créer de nombreux personnages qui se rejoignent parfaitement dans l’un des spectacles les plus loufoques de la télévision.

4 Princesse Carolyn, BoJack Horseman (2014-2020)

Sedaris a joué un rôle de premier plan dans la série d’animation en tant que princesse Carolyn, un agent talentueux (Sedaris a le don de jouer des agents très nerveux). Ce qui a rendu BoJack Horseman si fascinant, c’est que, même si cela semblait être une comédie à la surface, la série était en fait un drame.

CONNEXES: 15 meilleures citations de BoJack Horseman

Beaucoup de personnages traversent des problèmes très réels dans la série, et il y a un sentiment sous-jacent de mélancolie sous les blagues qui avait un moyen de vraiment coller avec les téléspectateurs. Une grande partie du succès de l’émission est également due à sa distribution talentueuse.

3 Peli Motto, The Mandalorian (2019-présent)

Les fans ont été choqués quand Amy Sedaris s’est posée de manière inattendue dans The Mandalorian au cours de l’épisode cinq. Sedaris a joué Peli Motto, une réparatrice de la baie d’amarrage qui est chargée de s’occuper de l’enfant (alias: Baby Yoda). Sedaris a été un succès instantané et Internet a explosé sur son apparence surprise. L’un des œufs de Pâques de l’épisode était que sa tenue avait été délibérément conçue pour ressembler à celle d’Ellen Ripley d’Alien. Immédiatement après son apparition, les fans ont commencé à exiger qu’elle revienne pour la saison 2.

2 Mimi Kanassis, Incassable Kimmy Schmidt (2015 – ????)

Amy Sedaris a joué dans Unbreakable Kimmy Schmidt dans le rôle de Mimi Kanassis, une mondaine désespérée qui fera tout pour la popularité. La série était remplie de pitreries farfelues et de dialogues hilarants, mais l’ajout de Sedaris a propulsé le spectacle à un tout autre niveau.

CONNEXES: 10 meilleures citations de Kimmy Schmidt incassable

Et pour les fans de l’émission, il y a potentiellement de bonnes nouvelles. Il a été annoncé à la mi-2019 que Netflix avait commencé la production d’un film de Kimmy Schmidt, mais depuis lors, aucune mention du projet n’a été faite. Les fans doivent garder les yeux et les oreilles ouverts pour les futures annonces concernant le film.

1 Jerri Blank, Strangers with Candy (1999-2000, 2006)

Strangers with Candy est la définition ultime d’un hit culte. La plupart des gens ne connaissent même pas l’émission. Ceux qui le font sont de fervents fans qui peuvent le citer ligne par ligne. La prémisse de base de l’émission est que Jerri (Amy Sedaris) est un étudiant de première année de 46 ans. Trente-deux ans auparavant, elle avait abandonné l’école et s’était enfuie de chez elle. Elle était un buveur, un utilisateur et un perdant … elle a même volé la télévision. Mais maintenant, elle est de retour à l’école et apprend que même si les visages ont changé, les tracas sont les mêmes. C’est torride, grossier, brut, offensant et carrément hilarant. Le spectacle a été co-créé par, et également des stars, Stephen Colbert.

SUIVANT: 10 films classiques cultes des années 90 qui valent le détour

Prochain

Game Of Thrones: 10 personnes avec lesquelles Arya aurait dû être (autre que Gendry)



A propos de l’auteur

Keith Langston est écrivain pour ScreenRant, ainsi que Travel Channel et Passport Magazine. Il est passionné par le cinéma, les voyages et l’aventure. Il croit fermement que «The Faculty» est le plus grand film jamais réalisé.

En savoir plus sur Keith Langston