Les meilleurs services de livraison de fleurs Saint Valentin 2020

Le 14 février sera là avant que vous le sachiez, et si vous, comme beaucoup d’autres, recherchez ce cadeau parfait, alors passer une commande en ligne pour les fleurs de la Saint-Valentin est toujours une option facile et romantique. Vous pouvez commander un bel arrangement floral en quelques minutes auprès d’une variété de détaillants en ligne, y compris; 1-800-Flowers, Amazon, ProFlowers, Teleflora et bien d’autres.

Pour vous aider à trier toutes les offres de la Saint-Valentin, nous avons rassemblé les meilleurs services de livraison de fleurs en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni et répertorié leurs promotions en cours. Nous avons également inclus les frais de livraison et nous nous sommes assurés de mentionner si vous pouvez allouer des jours spécifiques pour la livraison.

Il y a une gamme fantastique de bouquets et de cadeaux disponibles dans notre sélection de fleuristes ci-dessous, et la livraison en ligne par un spécialiste signifie que vous n’avez pas à vous soucier des tracas habituels d’acheter dans un magasin et de les ramener à la maison en toute sécurité. Nous mettrons à jour cette page à mesure que nous approchons du grand jour afin que vous puissiez rester à jour avec les frais de livraison de dernière minute.

Commande de fleurs en ligne pour la Saint Valentin – USA

FlowerDelivery.com

FlowerDelivery.com propose plusieurs bouquets romantiques avec des options pour ajouter des chocolats et des animaux à votre commande. Il n’y a pas de frais supplémentaires si vous choisissez la livraison pour la Saint-Valentin maintenant, mais si vous vous trouvez en passant une commande de dernière minute, il existe une option de livraison express qui est garantie pour expédier dans les quatre heures.

Achetez une douzaine de roses pour 64,99 $

1-800-Flowers.com

Pendant un temps limité, vous pouvez acheter les fleurs et les cadeaux V-Day les plus vendus de 1-800-Flower et économiser jusqu’à 40% sans code promo nécessaire. Vous pouvez sélectionner le 14 février comme état de livraison et recevoir toujours les frais de livraison standard en fonction de votre emplacement.

Achetez une douzaine de roses pour 34,99 $

Teleflora

Teleflora livre des fleurs fraîches de votre fleuriste local et offre la livraison de fleurs le jour même et le jour même pour les commandes passées avant 15 h. Les nouveaux abonnés peuvent actuellement recevoir 20% de réduction sur votre commande lorsque vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail, et des frais de livraison standard s’appliquent dès maintenant pour une livraison le 14 février.

Achetez une douzaine de roses pour 49,99 $



Bouqs

Bouqs, qui est un service de livraison de fleurs relativement nouveau, propose des fleurs fraîches de ferme qui sont coupées fraîches et expédiées d’un partenaire agricole local. Le fleuriste offre des frais de livraison de 12 $ et gratuit pour les commandes en semaine de 100 $ et plus.

Achetez une douzaine de roses pour 49 $Voir l’offre

Amazon

Enfin, Amazon est également un excellent choix pour la livraison de fleurs en ligne de dernière minute. Pour les membres principaux, vous pouvez choisir parmi une large sélection de fleurs qualifiées pour une livraison gratuite le lendemain. Vous pouvez actuellement obtenir deux douzaines de roses rouges pour 55,95 $.

Achetez une douzaine de roses pour 38,72 $

Plus de ventes aux États-Unis pour la Saint-Valentin

Amazon – Une large sélection de cadeaux pour lui, elle, les enfants, les animaux et plus encoreWalmart – des cadeaux comprenant des fleurs, des bijoux, des chocolats et du parfumChocolats Godiva – Vente semi-annuelle, jusqu’à 60% de réduction sur certains produitsle secret de Victoria – Vente semi-annuelle, jusqu’à 70% de réduction sur tout le siteBaies de Shari – Livraison le jour même dans certaines zonesChocolats Lindt – Livraison standard gratuite sur les commandes de 75 $ + avec le code FREESHIP75Nordstrom – Cadeaux triés sur le volet qui sont expédiés gratuitement Surstock – Économisez sur les bijoux, les montres, les bougies et plus encoreCible – un grand choix de bonbons, de friandises et de décorations pour la Saint-Valentin

Commande de fleurs en ligne pour la Saint-Valentin – Royaume-Uni

Floom

Floom offre de magnifiques arrangements floraux uniques et si vous êtes un nouveau client, vous pouvez recevoir la livraison gratuite pour les commandes de plus de 40 £. Floom propose également une livraison le jour même pour certains emplacements et les prix varient selon le code postal, alors entrez l’adresse du destinataire avant de naviguer.

eFlorist

Ce fleuriste vous couvre pour plusieurs options de livraison pour la Saint-Valentin. Les options incluent tout, d’une seule rose rouge, d’énormes bouquets, ou vous pouvez obtenir des chocolats, des ballons et plus encore. eFlorist offre actuellement 15 £ de réduction ainsi que des chocolats gratuits avec chaque bouquet de la Saint-Valentin. Les prix de livraison pour la Saint-Valentin commencent à partir de 5,95 £, mais cela peut coûter plus cher si vous le laissez à la dernière minute.

Moonpig

Ce magasin est un spécialiste des cartes d’anniversaire personnalisées depuis des années au Royaume-Uni et continue de connaître du succès avec ses autres options de cadeaux. Vous trouverez des prix alléchants sur les fleurs, les coffrets cadeaux et plus encore sur le site. Si vous êtes après le douzaine de roses rouges classiques, options à partir de 25 £ sont disponibles. Moonpig comprend également des ensembles de fleurs Letterbox qui peuvent être affichés par votre porte sans que vous n’ayez à attendre à la maison. 4 £ pour la livraison par courrier choisi le jour semble également très compétitif.

Fleurs volantes

Ce fleuriste de longue date revendique plus de 10 millions de bouquets livrés. Il n’est donc pas surprenant de voir une grande sélection d’arrangements sur le thème de la Saint-Valentin disponibles dans sa vaste collection. La livraison est GRATUITE et vous pouvez attribuer une date de livraison. Cette livraison gratuite combinée avec des chocolats gratuits avec votre commande avec le code FREECHOCS est une excellente offre.

Bloom & Wild

S’il y a une chose qui distingue Bloom & Wild de la plupart des autres services de livraison de fleurs en ligne, c’est l’excellente sélection d’options Letterbox. C’est vrai, des fleurs spécialement sélectionnées, soigneusement emballées dans une boîte qui rentrera dans votre boîte aux lettres. La livraison est gratuite la plupart des jours mais coûtera 6 £ pour assurer l’arrivée le jour de la Saint-Valentin.

Amazon

Dernier point, mais certainement pas le moindre, il y a toujours Amazon. Le méga-détaillant en ligne dispose d’une solide sélection de partenaires fleuristes pour une vaste gamme de fleurs de la Saint-Valentin qui peuvent être commandées en ligne et livrées à temps. Les membres d’Amazon Prime peuvent également bénéficier d’une livraison ultra rapide sur certains bouquets. Si vous êtes après une douzaine de roses rouges, elles peuvent être à toi à partir de 39,99 € livré.

Plus de ventes et offres UK Valentine’s

Amazon – un choix énorme avec des options de livraison ultra rapidesAsos – économisez jusqu’à 70% sur la dernière modeBoohoo – jusqu’à 80% de réduction sur toutLovehoney.co.uk – pimentez votre vie amoureuse via le site Web réservé aux adultesSupermarché de voyage – réservez une escapade romantique aujourd’huiVery.co.uk – cadeaux et mode pour elle et pour elle