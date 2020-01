Les meilleurs smartphones Android avec deux caméras selfie

la double caméra avant ça commence à être un standard sur les smartphones haut de gamme. L’année dernière, en effet, plusieurs appareils équipés de deux selfies-caméras ont été lancés, pour créer de beaux autoportraits en mode portrait ou en utilisant un capteur ultra-large, très utile lorsque vous souhaitez prendre un selfie de groupe, par exemple. Mais qQuels étaient certains des meilleurs smartphones à double caméra selfie de l’année dernière?

Les meilleurs smartphones Android avec deux caméras frontales

Tout d’abord, le Samsung Galaxy S10 +, dont la caméra frontale est composée d’un PDAF double pixel de 10 MP et un Capteur de profondeur 8 MP. Quant à la caméra arrière, elle se compose d’un capteur principal 12 MP, d’un téléobjectif 12 MP et d’un capteur ultra large 18 MP.

Samsung a également fabriqué d’autres smartphones avec deux caméras selfie: le Galaxy Fold, le premier dépliant de l’entreprise et le Galaxy A80. Le premier a un capteur principal de 10 MP avec ouverture focale f / 2.2 et a Capteur secondaire 8 MP. Le second est cependant équipé d’un caméra rotative avec capteur principal 48MP, ultra-large 8MP et un capteur ToF 3D.

Aussi Google il a monté une double caméra selfie pour ses smartphones familiaux Pixel 3. Le modèle de base et le modèle XL de Google Pixel 3 ont tous deux un capteur Grand angle 8MP et un Téléobjectif 8 MP devant.

Redmi K30 de Xiaomi est un autre smartphone avec deux caméras frontales. Cela consiste en un Capteur principal 20MP avec une ouverture focale f / 2.2 et un capteur de profondeur de 2 MP. Enfin, lancé en septembre dernier, Je vis V17 Pro il dispose d’une double caméra selfie avec Capteur principal 32MP et ultra large 8 MP.