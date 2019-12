Les meilleurs stands pour charger à la fois l'iPhone et l'Apple Watch en 2019

Meilleur

Supporte à la fois pour iPhone et Apple Watch

iMore

2019

Si vous lisez ceci, vous utilisez probablement votre iPhone et votre Apple Watch tous les jours, ce qui signifie que vous chargez constamment vos appareils. Si vous avez un petit espace de travail ou une petite chambre à coucher, traiter des cordons emmêlés peut être un cauchemar, et cela crée juste un énorme gâchis. Lorsqu'il s'agit de charger votre iPhone et votre Apple Watch, moins d'options sont aussi pratiques ou aussi élégantes qu'un support. Voici nos supports de charge préférés qui vous permettent de charger ensemble votre Apple Watch et votre iPhone.

Personnel préféré

La station de charge Belkin Powerhouse Charge est l'une des solutions les plus élégantes pour charger simultanément votre iPhone et votre Apple Watch. La meilleure partie est de n'avoir besoin que d'un seul cordon pour alimenter à la fois le connecteur Lightning pour votre iPhone et le chargeur magnétique pour l'Apple Watch. De plus, le connecteur Lightning peut être ajusté en hauteur, ce qui signifie que même si vous avez un étui robuste, vous pourrez charger votre iPhone sans problème.

99 $ chez Amazon

Fabriqué en aluminium, le support de charge sans fil 3-en-1 Beacoo aura fière allure assis sur votre bureau ou table de nuit, et il a même deux bandes de matériau antidérapant au bas de la base pour garantir qu'il ne glisse pas partout le lieu. Vous devez fournir vos propres cordons pour chaque appareil que vous souhaitez charger, mais les petites rainures pratiques gardent vos câbles bien rangés et bien rangés. La partie chargeur de téléphone est un chargeur de charge sans fil Qi qui peut même ajuster les angles!

34 $ chez Amazon

Il fonctionne comme une station de charge pour votre Apple Watch – séries 1, 2, 3 ou 4 – et vous donne également un endroit pour reposer votre iPhone en mode paysage, donc si vous regardez une vidéo YouTube sur votre bureau ou prenez un film, votre iPhone se trouve dans une position optimale. Bien que la table de chevet Mercase Apple Watch ne dispose pas d'un emplacement dédié pour placer votre câble Lightning pour iPhone, vous pouvez toujours charger facilement votre iPhone en le branchant; cela pourrait ne pas être aussi joli que certaines autres options de la liste.

16 $ chez Amazon

Fabriqué en aluminium, le support ZVE a fière allure et est assez durable. Il a même quelques protections pour éviter d'endommager votre iPhone à la manière de deux bandes de silicone qui empêchent l'arrière de votre téléphone d'entrer en contact avec le support lui-même. De plus, il a même une lèvre qui vous permet de reposer votre iPhone en mode portrait ou paysage, et lorsque vous ne chargez aucun appareil, il peut également fonctionner comme un support iPad.

17 $ chez Amazon

Ce grand support en métal place votre iPhone sur un port de chargement au-dessus de votre Apple Watch, créant une tour de technologie qui a l'air superbe et unique. Ne vous inquiétez pas de la hauteur provoquant une instabilité, car le support pèse environ une livre, ce qui le rend suffisamment solide pour rester debout. Vous n'avez pas non plus besoin de fournir vos propres cordons, car Twelve South a inclus tous les ports et plates-formes de charge nécessaires, ce qui signifie que vous n'aurez qu'un seul câble pour alimenter à la fois votre iPhone et Apple Watch et votre espace de travail et rester propre et bien rangé.

100 $ chez Twelve South

Fabriqué à partir de bois de bambou, le support Aerb est incroyablement abordable et affiche une moyenne de 4,5 étoiles sur Amazon après plus de 3000 avis de clients. Vous devez fournir à la fois un câble de chargement pour votre iPhone et votre Apple Watch, mais les rainures intégrées aideront à garder vos cordons propres et bien rangés.

8 $ chez Amazon

Apple a annulé AirPower

Le tapis de chargement AirPower d'Apple allait être l'une des meilleures solutions disponibles pour les personnes qui voulaient recharger leur iPhone et Apple Watch en même temps, et il aurait même la possibilité de charger les AirPod en même temps. Malheureusement, Apple a annulé AirPower parce qu'AirPower "n'atteindra pas nos normes élevées", ce qui signifie que les gens ont dû trouver d'autres solutions à leurs besoins de charge.

Pourquoi avoir un stand?

Un support qui vous permet de recharger votre iPhone et votre Apple Watch en même temps et au même endroit fait des merveilles pour combattre le stress. Non seulement cela vous aidera à empêcher vos câbles de traîner partout, mais il gardera également vos appareils au même endroit, de sorte que vous n'aurez pas à oublier où vous avez mis votre Apple Watch pour charger.

Si vous avez de l'argent, nous sommes un grand fan de la station de charge Belkin's Powerhouse, elle charge non seulement votre Apple Watch et votre iPhone, mais a également une très petite empreinte.

Si vous êtes plus préoccupé par le prix, le support ZVEdeng 2-en-1 fournit l'endroit idéal pour stocker votre iPhone et Apple Watch lorsque vous souhaitez les remplir de jus. De plus, le support est suffisamment grand et robuste, même pour contenir un iPad.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.