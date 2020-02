Les meilleurs téléphones économiques au Moyen-Orient pour 2020

Vous voulez un super téléphone mais vous ne voulez pas dépenser une tonne? Bien que les combinés à bas prix de cette liste ne figureront certainement pas parmi nos meilleurs téléphones, tous les téléphones bon marché ici devraient convenir à tous ceux qui souhaitent économiser plusieurs centaines de dollars sur un appareil iOS 13 ou Android Q à prix réduit.

Le meilleur téléphone pas cher aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite peut être un peu difficile à choisir, car il ne sera pas toujours basé sur le lancement du téléphone avec un prix de départ bas. Certains des meilleurs smartphones bon marché sont en fait des modèles plus anciens avec de fortes remises, tandis que certains nouveaux téléphones offrent une valeur exceptionnelle et les derniers avantages.

Un autre facteur important pour trouver le meilleur téléphone bon marché est le prix. Pas cher pour une personne n’est pas nécessairement le même pour une autre personne. Avec les prix des téléphones phares d’Apple et de Samsung vers 4000 AED / SAR, certaines personnes peuvent trouver quoi que ce soit sous AED / SAR 2400 pas cher, tandis que ceux avec des budgets plus serrés pourraient chercher en dessous de 1500 AED / SAR ou même en dessous pour un smartphone.

Heureusement, personne n’est laissé de côté en ce qui concerne les grands smartphones bon marché. Les téléphones plus anciens de Samsung et d’Apple arrivent à des prix que les acheteurs peuvent se permettre, et les nouveaux téléphones de OnePlus, Huawei, Nokia et d’autres fabricants qui auraient pu tomber de votre radar peuvent intégrer de nouvelles technologies dans des packages abordables qui valent la peine d’être considérés.

Nous avons rassemblé une liste classée des meilleurs téléphones autour de 2000 AED. Peu importe votre budget, nous vous recommandons un smartphone basé sur ces catégories de prix.

1. Huawei P30 Lite

Performances solides, appareil photo polyvalent et construction en métal et en verre

Afficher: Écran LCD Full HD de 6,15 pouces avec encoches | Processeur: Kirin 710 SoC | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | OS: Android 9 Pie avec EMUI 9 | Caméra arrière: 24MP + 2MP + 8MP | Caméra frontale: 32MP | Batterie: 3340mAh

Design haut de gamme

Stockage généreux

Excellente caméra selfie

Le rapport qualité prix

Haut-parleur mono

Jeu de puces Middling

Autonomie moyenne de la batterie

Mis à part l’encoche en forme de larme et les motifs colorés du dos, le P30 Lite a peu de points communs avec ses frères et sœurs. Le P30 Lite élimine plusieurs fonctionnalités clés des téléphones P30 haut de gamme, mais vise à conserver l’esprit de la série P30 en offrant un design saisissant haut de gamme aux côtés d’une configuration de caméra adaptée.

Le téléphone peut gérer la plupart des tâches suffisamment bien pour les utilisateurs occasionnels. Vous pouvez facilement obtenir une journée d’utilisation modérée avec la capacité de batterie conservatrice et si vous manquez de jus, le téléphone peut se recharger relativement rapidement avec le chargeur rapide fourni.

Pratique: Huawei P30 Lite Review

(Crédit d’image: Future)

2. OnePlus 7T

Conception et performances phares pour bien plus

Poids: 190g | Dimensions: 160,9 x 74,4 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,55 pouces | Résolution: 1080 x 2400 | Jeu de puces: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128/256 Go | Batterie: 3 800 mAh | Caméra arrière: Objectifs 48MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 16MP | Réseaux pris en charge: Réseaux GSM + CDMA

Des performances de pointe

Des caméras fantastiques

Dernière version Android

Pas de stockage extensible

Pas de prise casque 3,5 mm

Le OnePlus 7T est un retour à un téléphone moins cher après le OnePlus 7 Pro (le OnePlus 7 standard n’était pas vendu aux États-Unis), mais il pourrait encore être trop cher pour certains. Mais nous devons commencer quelque part, et un téléphone exceptionnel pour moins de 600 $ est là où nous commençons.

Bien que le 7T n’ait pas tout à fait les avantages exceptionnels du OnePlus 7 Pro (notamment, la caméra selfie pop-up), mais la société a choisi d’intégrer plus de fonctionnalités et d’augmenter le prix à 699 $. Même ainsi, vous ne manquez pas grand-chose en choisissant le 7T, qui a le même nombre de trois caméras arrière de haut niveau.

Le OnePlus 7T mérite une place sur cette liste simplement parce qu’il présente des spécifications de niveau phare (qui sont encore meilleures que certains téléphones phares avec ses 8 Go de RAM) et un grand écran au nord de six pouces, avec un prix qui tombe au sud de chaque grand phare là-bas.

Mais si le prix de départ de 1 949 AED du OnePlus 7T est encore un peu élevé, retrouvez un OnePlus 6T (sorti fin 2018), qui a des spécifications vieilles d’un an pour des prix encore plus bas.

Lire la critique complète: OnePlus 7T

3. iPhone 8

Un iPhone encore viable, maintenant beaucoup moins cher

Poids: 148g | Dimensions: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | OS: iOS 12 | Taille de l’écran: 4,7 pouces | Résolution: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2 Go | Espace de rangement: 64/256 Go | Batterie: 1,821mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 7MP

A11 Bionic toujours puissant

La caméra est claire et claire

Conception datée

Petit écran

Vous n’obtiendrez jamais un iPhone bon marché si vous optez pour les modèles les plus récents. Mais, si vous creusez un peu plus profondément, vous pouvez obtenir un modèle plus ancien à un bon prix. L’iPhone 8 peut avoir une conception datée à côté de l’iPhone X et des iPhones 2018 – des lunettes plus grandes, moins de caméras – mais il offre un rapport qualité-prix solide.

Le chipset A11 Bionic à l’intérieur de l’iPhone 8 est toujours très puissant pour tout ce que vous lui lancerez, et Apple maintient les appareils hérités pris en charge pendant longtemps. Vous pourrez donc mettre à jour le système d’exploitation vers iOS 12 et probablement même vers iOS 13 et au-delà.

Le reste de ses spécifications n’est pas trop minable, avec une caméra arrière de 12 mégapixels, une caméra frontale de 7 mégapixels, 2 Go de RAM et 64 Go ou 256 Go de stockage. Bien que la batterie de 1821 mAh ne soit pas énorme par rapport aux produits phares, elle peut changer sans fil.

Lire la critique complète: iPhone 8

4. Samsung Galaxy S9

Un ancien fleuron reçoit une nouvelle proposition de valeur

Date de sortie: Mars 2018 | Poids: 163g | Dimensions: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1440 x 2960 | CPU: Muflier 845 / Exynos 9810 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go / 256 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 8MP

Écran AMOLED net et de haute qualité

Puissant chipset

Lunettes de 2017

Caméra arrière unique

Si vous êtes patient, les appareils phares de Samsung, le Galaxy S, bénéficient de réductions parmi les plus importantes et les plus cohérentes après leur sortie. Le Galaxy S9 ne fait pas exception. Le téléphone n’a qu’un peu plus d’un an, et vous pouvez déjà le trouver à prix réduit.

Mieux encore, ça ne va pas se sentir trop daté. Vous pourrez exécuter Android Pie et le chipset Exynos 9810 avec 4 Go de RAM est toujours raisonnablement puissant. Les bordures réduites autour de l’écran l’aident à rester relativement tendance, tandis que l’écran haute résolution ne devrait pas montrer de signes de vieillissement au cours de la vie du téléphone. Ajoutez un indice de protection IP68 contre l’eau et la poussière, et c’est un téléphone de grande valeur que vous n’aurez probablement pas à remplacer en raison d’un petit accident à la piscine.

Lire l’avis complet: Samsung Galaxy S9

5. Nokia 7.1

Le vieux champion mid-ranger de Nokia

Date de sortie: Octobre 2018 | Poids: 160g | Dimensions: 150 x 71 x 8 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 3 / 4GB | Espace de rangement: 32 / 64GB | Batterie: 3,060mAh | Caméra arrière: 12MP + 5MP | Caméra frontale: 8MP

Grand écran LCD lumineux

Stockage extensible

Prix ​​très compétitif

La durée de vie de la batterie n’est pas fantastique

La puce peut traîner dans les jeux et les applications

C’est vrai, Nokia a toujours des téléphones qui sortent. Les choses étaient délicates depuis un certain temps là-bas, mais la société a fait un retour récemment, et son combiné Nokia 7.1 offre une forte valeur.

Le Nokia 7.1 offre un grand écran lumineux avec l’encoche que nous avons vue sur tant d’autres smartphones au cours des deux dernières années. L’écran prend même en charge HDR10 pour un contraste et des couleurs supérieurs. Le chipset Snapdragon 636 n’est pas le plus puissant, mais conviendra à tous, sauf aux joueurs mobiles et aux utilisateurs avertis les plus sérieux. Et, tout cela est emballé dans un design en aluminium et en verre qui ne sera pas aussi bon marché que le téléphone.

Lisez notre revue approfondie: Nokia 7.1