Les meilleurs téléphones qui auraient dû faire leurs débuts au MWC 2020

Le MWC 2020 aurait été l’étape que de nombreuses entreprises prévoyaient d’utiliser pour lancer leurs nouveaux smartphones, mais hélas, la conférence a été annulée en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Alors que certains pays ont retardé leurs lancements, d’autres ont quand même révélé leurs nouveaux combinés en ligne. Le spectacle doit continuer.

Alors, quels ont été les meilleurs combinés présentés au shadow-MWC de cette semaine?

Même si l’émission s’était déroulée comme prévu, elle se serait tenue dans l’ombre de la gamme Samsung Galaxy S20; comme cela se produit chaque année, le géant de la technologie a fait ses débuts dans sa gamme phare avant la date prévue du MWC. À Unpacked 2020, le monde a eu son premier aperçu des combinés haut de gamme qui auront probablement une forte présence tout au long de l’année.

Mais certains des téléphones très attendus de l’année devaient être dévoilés lors du salon de Barcelone, comme le LG V60 ThinQ 5G à double affichage et le concept Vivo Apex 2020. D’autres, comme le raffiné Huawei Mate Xs pliable, allaient faire leur première apparition en dehors de la Chine.

C’est ce que couvrira la première section: les téléphones que nous souhaitons voir en personne comme les combinés les plus excitants qui ont été lancés pendant la course prévue du MWC 2020. La deuxième section, d’autre part, sont tous les téléphones que nous n’avons pas vus – et qui ont été retardés pour des raisons que nous ne pouvons que spéculer.

(Crédit d’image: Future)

LG V60 ThinQ 5G

Le LG V60 ThinQ 5G est la nouvelle génération de produits phares LG: un grand téléphone puissant et moderne qui conserve l’affichage supplémentaire Dual Screen avec une connectivité aux réseaux de nouvelle génération.

Pas seulement mmWave non plus. Comme d’autres combinés débutant en 2020, le LG V60 peut également se connecter à des réseaux de fréquence inférieurs à 6, mais uniquement dans une seule version du téléphone. Rappelant l’époque où chaque opérateur avait une version différente, aux États-Unis, Verizon obtiendra ce modèle tandis qu’AT & T et d’autres obtiendront un modèle qui ne pourra pas se connecter à mmWave.

Sinon, le V60 est un gros téléphone, avec un écran OLED 20,5: 9 de 6,8 pouces. Le module complémentaire Dual Screen, qui est fourni avec le téléphone gratuitement (au moins pour l’instant), ajoute un autre affichage identique, vous permettant d’ouvrir deux applications simultanément pour un multitâche sérieux – ou au moins tout simplement regarder votre émission préférée pendant que vous jouez.

Le V60 est l’aboutissement de la philosophie du téléphone LG, et bien qu’il ne soit pas aussi à la pointe que les autres produits phares, il est idéal pour tous ceux qui veulent plus d’écran à un prix inférieur à un pliable.

(Crédit d’image: TechRadar)

Huawei Mate Xs

Le Huawei Mate Xs est presque identique au Huawei Mate X sorti l’année dernière, un téléphone pliable qui n’était pas largement diffusé au-delà de la Chine. Cela est en partie dû à un sceptique américain qui a éloigné les appareils Huawei des opérateurs américains, bien que Google ait récemment fait appel de la partie de l’interdiction qui maintenait les services Google hors des appareils Huawei.

Le plus grand changement avec le Mate Xs est une mise à niveau vers le dernier chipset Kirin 990 (l’original dirigeait le Kirin 980). Huawei affirme avoir également apporté d’autres améliorations à la qualité de vie, comme une charnière raffinée, ce qui inquiète les téléphones pliables.

L’autre nouveauté est la connectivité 5G. Étant donné le degré de naissance de ces réseaux de nouvelle génération, nous ne savons pas lesquels d’entre eux les Mate X pourraient se connecter à l’extérieur de la Chine. Mais nous sommes toujours excités – une fois sur le marché, ce sera le pliable le plus puissant au monde.

(Crédit d’image: vivo)

Vivo Apex 2020

Contrairement aux autres téléphones, le Vivo Apex 2020 est un appareil conceptuel, montrant une nouvelle technologie impressionnante dans un appareil qui ne sera pas vendu au public à grande échelle. Pourtant, ses innovations soignées devraient se propager aux appareils grand public dans les années à venir.

Le chef de ces nouvelles astuces est un corps à port zéro, qui s’étend même aux boutons – qui ne sont pas des parties physiques, mais sensibles à la pression de l’écran, qui s’étendent sur les côtés. Cela le rend également tributaire de la recharge sans fil – mais Vivo affirme que son nouveau téléphone gère 60 W, ce qui est gros si vrai.

Il y a d’autres avancées, comme une caméra selfie intégrée, un téléobjectif optique 5x-7,5x et une stabilisation de type cardan de la caméra principale. Étant donné que c’est un concept, nous ne cherchions pas à voir cela comme un aperçu de la technologie des combinés 2020, mais assister à ces exploits en personne nous aurait excités pour les années de téléphones à venir.

(Crédit d’image: TechRadar)

Sony Xperia 1 II

Sony s’est peut-être retiré du MWC 2020, mais la société a fini par révéler le Sony Xperia 1 II (prononcé Xperia One Mark Two) comme le prochain téléphone phare du géant de la technologie. Comme prévu, c’est une itération sur le Xperia 1, avec le même cadre long et étroit et un écran 4K de 6,5 pouces – mais cette fois, il permettra un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

D’autres améliorations sont également de rigueur pour un produit phare Android 2020, comme un chipset Snapdragon 865 et une connectivité 5G. Il a également une plus grande batterie de 4000 mAh et une charge plus rapide.

Malheureusement, Sony ne nous a pas montré le téléphone en personne – nous avons lu toutes ces prétendues mises à jour sur papier, nous ne pouvons donc pas dire en quoi le Xperia 1 II différera de son prédécesseur. Nous n’avons pas non plus de prix – et pour une date de sortie, seulement une vague fenêtre “Printemps 2020” (T2 2020).

(Crédit d’image: Future)

Honor 9X Pro

Nous nous attendions à ce que le téléphone Honor View 30 fasse ses débuts mondiaux au MWC 2020, mais au lieu de la conférence annulée, le Honor 9X Pro a plutôt obtenu un lancement mondial surprise. Cela ne fait pas longtemps que le Honor 9X est sorti fin 2019, alors qu’est-ce qui a changé? Une amélioration des spécifications, bien sûr – et le premier téléphone Honor à être lancé sans applications Google.

Au lieu de cela, le Honor 9X Pro utilisera la suite d’applications et la boutique d’applications alternatives que Huawei a conçues pour ses téléphones, les services mobiles Huawei. De toute évidence, c’est la conséquence longtemps retardée de l’interdiction américaine de Huawei, et nous avons hâte de voir comment cela fonctionne.

Le Honor 9X Pro arrivera dans plusieurs pays européens non britanniques ainsi qu’en Égypte, en Malaisie et en Arabie saoudite en mars 2020 et coûtera 249 € (environ 210 £, 270 $, 410 $ AU).

Téléphones qui n’ont pas fait leurs débuts lors du shadow-MWC 2020

(Crédit d’image: Future)

Moto Z5

Autour de MWC, nous avons généralement notre premier aperçu d’un nouveau produit phare de Motorola. Cette année, nous nous attendions à un nouveau téléphone de la série Z – peut-être le Moto Z5 – qui nous aurait donné une fenêtre sur la stratégie téléphonique de Motorola pour 2020. Étant donné le raffinement des téléphones à petit budget de la série G, ils ont déjà été annoncés

Par exemple, un Z5 serait probablement compatible avec les Moto Mods, mais il pourrait également inclure des avancées réalisées dans les téléphones Motorola One de l’année dernière, qui ont été introduits comme des appareils qui lanceraient de nouvelles fonctionnalités en dehors des séries Z et G typiques de l’entreprise. cycles de lancement.

La plus grande question pourrait être: le Z5 sera-t-il livré avec la 5G, éliminant ainsi le besoin d’un Moto Mod 5G présenté aux côtés de son prédécesseur, le Moto Z4? Sans un vaisseau amiral présenté au début de l’année au MWC, on ne sait pas quels plans 5G Motorola a pour 2020.

(Crédit d’image: TechRadar)

Nokia 10

Nous nous attendions à ce qu’un suivi du Nokia 9 Pureview fasse ses débuts au MWC, mais nous n’avons rien entendu depuis que Nokia s’est retiré du salon. Étant donné le peu de connaissances que nous avions sur le téléphone auparavant, nous ne pouvons que deviner ce que le Nokia 10 apportera.

… ou Nokia 9.1, ou quel que soit le nom numérique choisi par Nokia. Lorsque la société publie des itérations annuelles sur sa gamme, elle a tendance à compter par décimales – il suffit de consulter notre page des meilleurs téléphones Nokia pour en savoir plus. C’est quelque peu utile, car les fonctionnalités et le prix augmentent généralement avec le nombre.

Mais le Nokia 9 Pureview est une valeur si radicale par rapport aux autres téléphones avec sa suite de caméras arrière à 7 trous / 5 lentilles araignée que nous sommes impatients de voir comment le phonemaker affine certains des bords UX les plus rugueux de son produit phare 2019 . Ou s’il abandonne complètement le concept – quelque chose que nous ne saurons que lorsque le Nokia 10 refera surface.