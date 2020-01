Les meilleurs téléphones Sprint disponibles en janvier 2020

Le meilleur téléphone Sprint pour vous dépendra de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez un appareil abordable qui prend de superbes photos, vous ne penserez pas aux téléphones ultra-premium dont vous aurez besoin pour accéder au réseau Sprint 5G.

Nous avons eu l’occasion d’examiner tous les meilleurs téléphones, nous avons donc une assez bonne idée des téléphones Sprint qui vous offriront une excellente qualité, des performances et une valeur. Si vous voulez un téléphone 5G, nous vous aiderons également à le choisir. Que ce soit le meilleur iPhone, un puissant Android ou un appareil économique que vous recherchez, nous sommes prêts à vous guider à travers les meilleures options de Sprint.

Avec les options de location de 18 mois de Sprint, vous pouvez réduire vos coûts, même sur les smartphones les plus chers. Cela devient encore meilleur lorsque vous tenez compte de certaines des réductions offertes par Sprint sur les nouveaux téléphones, ce qui réduit considérablement les prix pour les clients qui obtiennent de nouvelles lignes, échangent des appareils ou louent plusieurs téléphones.

Nous vous aiderons à comprendre quels téléphones sont les meilleurs et quelles offres Sprint propose pour les rendre encore meilleurs.

Comment TechRadar trouve le meilleur téléphone Sprint pour vous

Nous avons parcouru les téléphones proposés par Sprint, analysant à peu près chacun d’eux et équilibrant la valeur de ce que le téléphone offre avec le prix facturé par Sprint. Comme pour tous nos avis, nous n’avons pas tenu compte des préférences / biais personnels potentiels pour des systèmes d’exploitation spécifiques comme Android et iOS.

Dans la plupart des cas, sinon tous, le téléphone sera disponible via un plan de location qui vous permet de payer un montant réduit pour le téléphone sur une période de 18 mois. Pour garder le téléphone, vous devrez payer le solde restant du prix de détail ou Sprint offrira la possibilité d’échanger votre téléphone et de passer à un nouveau à mi-chemin du bail. Nous inclurons les paiements mensuels ainsi que le coût total du téléphone afin que vous sachiez exactement à quoi vous vous attendez lorsque vous achetez l’un de ces téléphones.

Comment choisir les meilleurs téléphones Sprint pour vous

Avec le plan de location de Sprint, vous pourriez être tenté d’oublier tout ce qui concerne la possession de votre téléphone. Étant donné que Sprint vous permettra de mettre à niveau la plupart des téléphones après 12 paiements du bail, vous pouvez continuer à obtenir de nouveaux téléphones chaque année sans jamais payer le prix fort pour les téléphones

Si vous êtes quelqu’un qui aime toujours avoir le dernier téléphone, cette option de location et de mise à niveau sera probablement excellente pour vous, car vous ne paierez souvent qu’environ la moitié du prix du téléphone avant de passer à un nouveau. . Cependant, si vous souhaitez obtenir un téléphone et le conserver pendant quelques années, sachez que vous devrez éventuellement couvrir le prix total du téléphone avant de pouvoir dire que c’est vraiment le vôtre. Jusqu’à ce que le prix de détail complet soit payé, il s’agit toujours d’un téléphone loué. Sur une note positive, lorsque Sprint offre un rabais sur le bail, il est généralement appliqué comme un crédit, donc il sera pris en compte dans le montant que vous avez payé du prix de détail complet.

Les meilleurs téléphones Sprint pour tous les budgets

Crédit d’image: TechRadar

Meilleur téléphone Apple: iPhone 11

Découvrez tous les plans iPhone 11 sur Sprint à partir de 0 $ / mois (699 $ au détail)

L’iPhone 11 est un téléphone vraiment spécial de la gamme récente de téléphones d’Apple. Il n’est pas aussi vaste que l’iPhone 11 Pro et manque de certaines fonctionnalités, mais cela fait monter en flèche sa valeur. Vous obtenez des caméras incroyables des deux côtés, des performances incroyables du chipset A13 Bionic et un support continu avec la dernière version d’iOS d’Apple. Le bail est normalement de 29 $ / mois, mais si vous échangez un téléphone éligible, vous pouvez le louer gratuitement. Voir l’offre

Téléphone au meilleur rapport qualité / prix: Samsung Galaxy S10e

Découvrez le Samsung Galaxy S10e de Sprint à partir de 5 $ / mois (749 $ au détail)

Le Samsung Galaxy S10e apporte beaucoup du meilleur que la série S10 a à offrir à un prix beaucoup plus bas. Vous obtenez un affichage net qui occupe un énorme pourcentage de l’avant, avec seulement une petite découpe pour la caméra frontale. Les caméras arrière prennent toujours de superbes photos et le S10e fonctionne sur le même chipset Snapdragon 855 que ses frères et sœurs. Sprint l’offre dès maintenant à un rabais spectaculaire pour 5 $ / mois sur un bail de 18 mois avec une nouvelle gamme de services.

Meilleur téléphone pas cher: Google Pixel 3a

Découvrez tous les plans Google Pixel 3a sur Sprint à partir de 5 $ / mois (399 $ au détail)

Le Google Pixel 3a est un téléphone brillant et économique. Il prend une grande partie du potentiel photographique du Pixel 3, mais le met dans un boîtier plus simple. Vous obtenez toujours des mises à jour Android régulières et un système d’exploitation propre, mais vous payez beaucoup moins pour cela. Le bail standard pour le Pixel 3a est de 16 $ / mois, mais Sprint propose des baux de 5 $ / mois pour les nouvelles lignes et des mises à niveau éligibles.

Meilleur téléphone 5G: OnePlus 7 Pro 5G

Découvrez le OnePlus 7 Pro 5G de Sprint à partir de 20 $ / mois (840 $ au détail)

Vous avez quelques options pour que les téléphones accèdent au réseau Sprint 5G, mais la version 5G du OnePlus 7 Pro est gagnante grâce à ses fonctionnalités et à sa valeur. Il offre des performances exceptionnelles avec un chipset Snapdragon 855. Il a également un design incroyable, avec un grand écran et sans lunette grâce à un mécanisme de caméra pop-up. Le bail standard est de 35 $ / mois, mais Sprint l’a ramené à 20 $ / mois pour les clients obtenant une nouvelle ligne ou une mise à niveau éligible.

Trouvez maintenant le meilleur plan Sprint

Une fois que vous avez trouvé le téléphone Sprint parfait pour vous, vous voudrez vous assurer d’avoir un excellent plan mobile pour le faire fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons également couvert sur ce front. Consultez notre guide des meilleurs plans Sprint pour être sûr d’obtenir un excellent service.