Les meilleurs téléphones Verizon disponibles en janvier 2020

Les meilleurs téléphones Verizon vont des options Android et iPhone haut de gamme aux choix de haute valeur qui allient capacité et prix abordable. Que vous souhaitiez le meilleur du meilleur ou le meilleur sur un budget limité, nous vous aiderons à trouver le téléphone Verizon qui vous convient.

Nous avons testé les meilleurs smartphones sur le marché, et nous sommes également passés à l’action avec bon nombre des meilleurs smartphones bon marché. Il y a même quelques téléphones qui fonctionnent sur le réseau Verizon 5G. Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, nous sommes là pour vous aider à choisir un téléphone à n’importe quelle extrémité du marché que vous recherchez.

Verizon propose la plupart des meilleures options de smartphone que vous pourriez souhaiter, et nous avons comparé les options disponibles à nos meilleurs choix. Nous avons également pris en compte les réductions que Verizon propose sur son téléphone, ce qui peut améliorer la valeur de certains vases. Donc, si vous cherchez à échanger votre ancien iPhone contre un nouveau, souhaitez obtenir une offre d’achat à un sur le meilleur téléphone Android, ou voulez simplement un prix avantageux sur un smartphone capable, nous avons a les meilleures options pour vous.

Nous allons passer en revue ce que chaque téléphone a à offrir et quelles réductions Verizon leur offre pour adoucir l’accord. De cette façon, vous pouvez être sûr que votre argent est bien dépensé et que vous ne manquez pas l’occasion d’économiser un peu plus.

Les meilleurs téléphones Verizon en un coup d’œil:

Le meilleur du meilleur: Samsung Galaxy S10 Plus Meilleur téléphone d’Apple: iPhone 11 Meilleur Android: Google Pixel 4 XL Meilleur téléphone de valeur: iPhone 8 Meilleur téléphone abordable: Moto G7 PowerBest 5G téléphone: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5 G

Téléphones Verizon: vos options expliquées

Comment TechRadar a trouvé le meilleur téléphone Verizon pour vous

De la prime au budget et d’Android à iOS, nous avons examiné les téléphones que Verizon a à offrir et déterminé quelles sont les meilleures options dans un certain nombre de catégories. Ces choix sont basés sur la valeur des téléphones par rapport au prix facturé par Verizon. Quels que soient vos besoins, vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui rentre dans cette liste.

Comprendre vos options d’achat

Les téléphones répertoriés ici sont tous disponibles sur un plan de versement de Verizon qui vous permet de payer l’appareil sur une période définie de 24 mois. Nous inclurons le prix des acomptes afin que vous puissiez clairement comprendre à quoi ressemblera votre facture pour les téléphones. Si vous recherchez également un nouveau plan Verizon, consultez notre aperçu des meilleurs plans que le transporteur a à offrir.

Les meilleurs téléphones Verizon pour tous les budgets:

Crédit d’image: TechRadar

Le meilleur des meilleurs: Samsung Galaxy S10 Plus

Découvrez tous les plans Samsung Galaxy S10 Plus sur Verizon à partir de 33 $ / mois (999 $ au détail)

Le grand Galaxy S10 Plus de Samsung est le téléphone pour conquérir tous les téléphones en ce moment. Il dispose d’un écran Super AMOLED massif de 6,4 pouces s’étendant jusqu’au sommet du téléphone, avec une découpe à l’écran pour deux caméras frontales. Son système de caméra arrière à trois capteurs est incroyablement capable, tout comme le chipset Snapdragon 855 à l’intérieur. Cela a un prix, mais c’est ce que vous devriez attendre des meilleurs. Verizon offre jusqu’à 900 $ de rabais pour les nouvelles lignes avec un dispositif d’échange et un plan illimité.

Meilleur téléphone Apple: iPhone 11

Découvrez tous les plans iPhone 11 sur Verizon à partir de 29 $ / mois (699 $ au détail)

L’iPhone 11 d’Apple est la meilleure option si vous aimez iOS. Non seulement il offre d’excellentes performances du chipset A13 Bionic, mais il a un nouveau système à double caméra à l’arrière avec des capacités très impressionnantes. Le nouvel iPhone est également disponible dans une large gamme de couleurs et a un prix de départ inférieur à tous les nouveaux iPhones lancés en 2018. Vous pouvez même obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur le prix de Verizon si vous êtes un nouveau client à la recherche de un plan illimité.Voir l’offre

Meilleur Android: Google Pixel 4 XL

Découvrez tous les plans Google Pixel 4 XL chez Verizon à partir de 37 $ / mois (899 $ au détail)

Le Google Pixel 4 XL a beaucoup à offrir, et pas seulement en termes d’écran OLED de 6,3 pouces. Il recevra systématiquement les mises à jour d’Android plus tôt que les autres téléphones. Il surpassera également régulièrement les autres téléphones en photographie grâce à certains des meilleurs appareils photo que vous pouvez trouver sur un smartphone et au puissant traitement d’image de Google. Verizon offre jusqu’à 700 $ de réduction pour les nouveaux clients passant à Verizon avec un échange éligible.

Téléphone au meilleur rapport qualité / prix: iPhone 8

Découvrez l’iPhone 8 de Verizon à partir de 10 $ / mois (449 $ au détail)

Cela ne fait jamais de mal d’obtenir un iPhone à prix réduit, et c’est exactement ce que vous pouvez faire avec l’iPhone 8 de Verizon. Il est peut-être un peu plus ancien, mais il est toujours pris en charge par Apple avec les dernières mises à jour d’iOS. Et, la puce A11 Bionic à l’intérieur a encore des performances à offrir. Verizon a réduit le prix pour les clients obtenant une nouvelle ligne afin qu’ils puissent payer seulement 10 $ / mois sur 24 mois.

Meilleur téléphone abordable: Moto G7 Power

Découvrez tous les plans Moto G7 Power sur Verizon à partir de seulement 5 $ / mois (240 $ au détail)

Le Moto G7 Power est une centrale économique. Il dispose d’un écran plus grand de 6,2 pouces avec une résolution modeste de 1 520 x 720. Bien que le téléphone soit un peu épais, c’est parce qu’il contient une batterie de 5000 mAh que nous avons vue pendant trois jours. Il fonctionne même sur un chipset Qualcomm Snapdragon 632 plus milieu de gamme, qui offre des performances de jeu étonnamment bonnes. TheMoto G7 Power est livré avec Android 9 Pie.

Meilleur téléphone 5G: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Voir le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G sur Verizon pour 45 $ / mois (1299 $ au détail)

L’un des smartphones les plus grands et les plus puissants est d’autant plus performant avec la connectivité 5G. Le Samsung Galaxy Note 10 Plus était déjà un téléphone incroyable, et la connectivité 5G sur le réseau de Verizon lui permet d’augmenter encore plus sa vitesse de connexion lorsque le signal est disponible. Ce téléphone dispose d’un excellent écran et de caméras capables qui deviennent encore plus faciles à utiliser avec les fonctionnalités spéciales du S Pen. Verizon a un petit rabais appliqué automatiquement pour les plans de paiement mensuel, mais vous pouvez économiser jusqu’à 900 $ si vous êtes un nouveau client qui passe à un plan illimité Verizon avec un téléphone éligible pour échanger. Voir l’offre

Choisir votre plan

Une fois que vous avez trouvé le téléphone que vous souhaitez, assurez-vous de trouver le meilleur plan Verizon. Vous voudrez voir toutes les options de plan disponibles pour Verizon, sachez que vous en tirez le meilleur parti pour votre argent,

Si vous souhaitez plus de recommandations téléphoniques, consultez notre liste des meilleurs smartphones que nous avons testés.