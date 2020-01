Les meilleurs Ultrabooks 2020: les meilleurs ordinateurs portables minces et légers

Posséder l’un des meilleurs Ultrabooks sur le marché, c’est plus que simplement avoir l’air cool. Minces, légers et élégants, les Ultrabooks ne font pas que suinter la sophistication dans le département design; ils se vantent également de la puissance – et en grande partie. Cette excellente combinaison de portabilité et de puissance est ce qui en fait un favori parmi les professionnels, en particulier ceux qui sont toujours en déplacement.

Les meilleurs Ultrabooks 2020 peuvent offrir une charge de travail lourde malgré leur forme svelte, grâce aux meilleurs processeurs et SSD dans lesquels ils se cachent. En fait, ils sont si puissants que les professionnels les plus créatifs comptent sur eux pour des tâches exigeantes comme le montage vidéo et la conception 3D. De plus, ces Ultrabooks ont généralement une grande autonomie de batterie, donc ils feront beaucoup pour une seule charge.

Si vous êtes prêt à investir dans l’un des meilleurs Ultrabooks de 2020, cette liste est faite pour vous. Nous avons rassemblé tous les meilleurs produits du marché, que nous avons chacun testés et évalués nous-mêmes afin que vous sachiez que vous pouvez compter sur celui que vous choisissez.

Le HP Elite Dragonfly arrive en tête de nombreuses de nos listes cette année, y compris la meilleure liste d’Ultrabooks. (Crédit d’image: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Le meilleur Ultrabook pour les professionnels du voyage

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD de 13,3 pouces de diagonale – Écran tactile Full HD Sure View | Espace de rangement: 256 Go SSD

Design impeccable

Excellente autonomie de la batterie

Assez cher

Si vous êtes un professionnel du voyage et que vous recherchez le meilleur du meilleur en 2020, vous aurez du mal à trouver quoi que ce soit qui puisse rivaliser avec le HP Elite Dragonfly. Bénéficiant de notre cote cinq étoiles convoitée, cet ordinateur portable arrive en tête de bon nombre de nos listes cette année, y compris la meilleure liste d’Ultrabooks. Ce n’est pas une surprise, car il offre une combinaison mortelle de fonctionnalités incroyables comme un clavier sublime et des haut-parleurs incroyables, une puissance brute, une portabilité, un beau design et une longue durée de vie de la batterie. Certes, c’est plus cher que beaucoup de ses concurrents; mais si vous avez les fonds, cela vaut chaque centime.

Lire la critique complète: HP Elite Dragonfly

(Crédit d’image: Huawei)

2. Huawei Matebook 13

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (en option) | RAM: 8 Go | Écran: 13,3 pouces 2K (2 560 x 1 440; tactile) | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Excellent rapport qualité / prix

Graphiques Nvidia discrets

RAM limitée

Depuis quelques années, Huawei est assis dans l’ombre, attendant son heure pour affronter les meilleurs Ultrabooks. Mais maintenant, leur temps sous les projecteurs est ici. Comme le Huawei MateBook X Pro avant lui, le Huawei Matebook 13 intègre une tonne de matériel puissant dans une coque magnifique, tout en l’offrant à un prix plus que raisonnable. Ces graphiques discrets méritent également d’être mentionnés – le Huawei Matebook 13 est peut-être l’un des plus petits ordinateurs portables disponibles avec un GPU MX150. Il n’est pas difficile de voir pourquoi le Huawei Matebook 13 est le meilleur Ultrabook en ce moment.

Lire la critique complète: Huawei MateBook 13

(Crédit d’image: Dell)

3. Dell XPS 13

Un petit changement avec un grand impact

CPU: Intel Core i3 – i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 Go – 16 Go | Écran: Écran Full HD de 13,3 pouces (1 920 x 1 080; non tactile) – 4K (3 840 x 2 160; écran tactile) | Espace de rangement: 128 Go – SSD 2 To

La webcam est au bon endroit

Le niveau d’entrée est de retour

Sinon, petite mise à niveau

Le Dell XPS 13 est le roi des Ultrabooks depuis des années, et même s’il n’a pas été installé par le Huawei MateBook 13, il reste l’un des Ultrabooks à battre en 2020. Cette fois-ci, Dell a déplacé la webcam du bas de l’écran. retour en haut, corrigeant l’un des plus gros défauts qui ont retenu le XPS 13 pendant des années. Ajoutez les composants internes mis à jour au mélange, et le Dell XPS 13 fait toujours la meilleure liste d’Ultrabooks – même face à une concurrence rude.

Lire la critique complète: Dell XPS 13

(Crédit d’image: Huawei)

4. Huawei MateBook X Pro (2018)

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Nvidia GeForce MX150 (2 Go), Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces 3K (3 000 x 2 000; tactile) | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Design magnifique

Des performances fantastiques

Emplacement de webcam étrange

Parfois, un Ultrabook arrive qui change totalement tout. Lorsque le modèle 2018 du Huawei MateBook X Pro est entré en scène, c’est exactement ce qu’il a fait. Ce magnifique Ultrabook apporte des composants haut de gamme dans un boîtier élégamment conçu qui fait honte même au MacBook Pro. Il est vraiment l’un des meilleurs Ultrabooks sur le marché, malgré les tentatives de son successeur de le battre avec un processeur Intel Whiskey Lake. C’est toujours le modèle 2018 qui a capturé nos cœurs de calcul.

Lire la critique complète: Huawei MateBook X Pro

(Crédit d’image: HP)

5. HP Spectre x360

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD 13,3 pouces (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD PCIe 2 To

Excellente qualité de construction

Composants puissants

Coûteux

Si un Ultrabook captivant abritant une fonctionnalité 2-en-1 et une tonne de puissance satisfait ce que vous recherchez, il est difficile de trouver un meilleur ordinateur portable que le HP Spectre x360. Cet Ultrabook mince et léger n’est pas seulement rempli des derniers processeurs Intel Whiskey Lake et de beaucoup de RAM. Il pourrait également s’agir de l’ordinateur portable le plus exquis que vous puissiez acheter aujourd’hui. Le HP Spectre x360 ne vous aidera pas seulement à gérer votre charge de travail, mais vous rendra également intelligent et élégant dans le processus – ne laissant aucun doute qu’il mérite bien sa place élevée sur notre meilleure liste Ultrabooks 2020.

Lire la critique complète: HP Spectre x360

(Crédit d’image: Microsoft)

6. Surface Laptop 2

Ultrabook premium de Microsoft

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | Écran: Écran PixelSense 13,5 pouces 2 256 x 1 504 | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To

Traitement quadricœur

Belle nouvelle option de couleur

Pas de Thunderbolt 3

Le Surface Laptop d’origine est arrivé sur le marché il y a environ deux ans, et bien qu’il s’agisse d’un excellent Ultrabook, il a été affecté par des internes relativement faibles et Windows 10 S.Heureusement, Microsoft a déployé le Surface Laptop 2 fin 2018, offrant un quad-core processeurs et la version complète de Windows 10. C’est grâce à ces améliorations fondamentales que le Surface Laptop 2 est en mesure d’apporter l’expérience la plus pure de Windows 10 à un ordinateur portable – sans oublier de rejoindre les rangs des meilleurs Ultrabooks disponibles actuellement – à un prix qui ne vous fera pas courir dans la direction opposée.

Lire la critique complète: Surface Laptop 2

(Crédit d’image: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C930

Une expérience d’ordinateur portable 2 en 1 avec peu ou pas de compromis

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: jusqu’à 16 Go DDR4 | Écran: 13,9 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: SSD PCIe jusqu’à 2 To

Qualité de construction solide

Ensemble de fonctionnalités robuste

Excellente autonomie de la batterie

Performances graphiques faibles

Options de mise à niveau coûteuses

Le Lenovo Yoga C930 possède quelques-unes des caractéristiques du meilleur Ultrabook – d’une absurde 14,5 heures d’autonomie et de deux ports USB-C compatibles Thunderbolt aux composants internes qui géreront facilement ces tâches de productivité quotidiennes. C’est sans même considérer qu’il s’agit d’un 2 en 1 qui offre une polyvalence de forme afin que vous puissiez profiter de jeux et de films légers une fois que vous avez terminé de travailler. Il a également quelques cerises sur le dessus, en particulier le stylet auto-chargé intégré et le fabuleux système d’enceintes.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga C930

(Crédit d’image: Razer)

8. Razer Blade Stealth

Ne vous laissez pas berner: c’est plus qu’un ordinateur portable de joueur

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 Go | Écran: 12,5 pouces UHD (3 840 x 2 160) – 13,3 pouces QHD + (3 200 x 1 800) | Espace de rangement: 256 Go – SSD PCIe 1 To

Affichage plus grand et plus lumineux

Esthétique subtile sur la version gunmetal

Durée de vie de la batterie de plus en plus courte

Aucune option d’affichage 4K en vue

Razer s’est fait un nom dans le monde du jeu vidéo. Pourtant, avec le Razer Blade Stealth, le fabricant à thème vert veut que les consommateurs sachent qu’ils sont plus qu’une simple entreprise «pour les joueurs, par les joueurs». Cet Ultrabook va absolument changer d’avis avec sa beauté QHD + de 13,3 pouces. Vous ne pouvez plus choisir d’obtenir un écran 4K, mais les performances fournies par cet Ultrabook valent largement le compromis – surtout compte tenu de la beauté du châssis.

Lire la critique complète: Razer Blade Stealth

(Crédit d’image: Lenovo)

9. Lenovo Yoga 730

La durabilité rencontre la performance

CPU: jusqu’à Intel Core i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: jusqu’à 16 Go | Écran: 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) IPS antireflet multi-touch | Espace de rangement: SSD PCIe jusqu’à 512 Go

Construction robuste

Trackpad bien fait

Charge rapide

Haut-parleurs faibles

Autonomie de la batterie juste OK

La durabilité rencontre la portabilité et les performances dans cet ordinateur portable mince avec un prix raisonnable. Le Lenovo Yoga 730 n’est pas la machine proche de la perfection pour laquelle de nombreux acheteurs premium peuvent être sur le marché, avec quelques problèmes moins favorables comme un poids plus lourd, une durée de vie moyenne de la batterie et des haut-parleurs faibles. Cependant, cet ordinateur portable vous guidera facilement à travers votre charge de travail hebdomadaire. Lenovo complète ensuite ces performances avec un clavier et un pavé tactile fiables, des charnières robustes pour passer du mode tablette au mode ordinateur portable et un écran avec des lunettes minces.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga 730

(Crédit d’image: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

HP donne à son ordinateur portable mince une mise à niveau AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Graphique: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: IPS FHD de 13,3 po de diagonale (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Mince et élégant pour un 2 en 1

Châssis de haute qualité

Durée de vie de la batterie améliorée

Les performances du processeur sont tout simplement suffisantes

Performances graphiques décevantes

Il y a tellement de raisons intéressantes pour lesquelles le HP Envy x360 (2019) devrait figurer sur notre meilleure liste d’Ultrabooks, et son design élégant et élégant est le moindre d’entre eux. Ce 2-en-1 de 13 pouces a une qualité de construction premium, vante 9 heures de lecture vidéo et une performance qui abordera la plupart de vos travaux scolaires et projets avec facilité, le tout sans brûler un trou dans votre poche.

Lire la critique complète: HP Envy x360 (2019)

Michelle Rae Uy, Bill Thomas et Gabe Carey ont également contribué à cet article

Crédit d’image: TechRadar

HP Elite DragonflyHuawei Matebook 13Dell XPS 13Huawei MateBook X Pro (2018) HP Spectre x360Surface Laptop 2Lenovo Yoga C930Razer Blade StealthLenovo Yoga 730HP Envy x360 13 (2019)