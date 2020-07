Les meilleurs ultrabooks en Afrique du Sud

Les meilleurs Ultrabooks dégagent sophistication et élégance dans le département de design. Mais il ne s’agit pas seulement de paraître cool. Ces ordinateurs portables minces et légers ne compromettent pas non plus les performances absolues dans un souci de portabilité et de durée de vie de la batterie plus longue.

En fait, grâce aux meilleurs processeurs et SSD sous leur capot svelte, les meilleurs Ultrabooks 2020 peuvent offrir une charge de travail lourde. Ils sont suffisamment puissants pour vous aider à accomplir les tâches les plus exigeantes telles que la retouche photo et la conception 3D. Et, cette superbe combinaison de portabilité, de puissance et d’autonomie de la batterie est ce qui en fait un favori parmi les professionnels qui veulent rester mobiles ou toujours en mouvement.

Les Ultrabooks étaient autrefois définis comme dotés de processeurs Intel. Mais nous avons vu AMD, son rival, combler l’écart dans la puissance de traitement mobile tout en réduisant également le prix des ordinateurs portables fins et légers.Nous avons donc renoncé à cette vue centrée sur Intel et les ordinateurs portables alimentés par AMD figurent également sur notre liste.

Ici, nous avons rassemblé tous les meilleurs ultrabooks du marché pour faciliter votre recherche de l’idéal. Nous avons testé et examiné chacun d’entre nous nous-mêmes, vous savez donc que vous pouvez compter sur celui que vous choisissez.

Les meilleurs ultrabooks en un coup d’œil

HP Elite DragonflyDell XPS 13 2-en-1 (2019) HP Spectre x360 Lenovo Yoga C930Acer Swift 3 Lenovo Yoga 730HP Spectre x360 (2020) HP Envy X360 Acer Swift 7MacBook Air 2020

(Crédit d’image: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Le meilleur Ultrabook pour les professionnels du voyage

CPU: Intel Core i5 – i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD de 13,3 pouces de diagonale – Écran tactile Full HD Sure View | Espace de rangement: 256 Go SSD

Design impeccable

Excellente autonomie de la batterie

Assez cher

Si vous êtes un professionnel du voyage et que vous recherchez le meilleur du meilleur en 2020, vous aurez du mal à trouver quoi que ce soit qui rivalise avec le HP Elite Dragonfly. Bénéficiant de notre cote cinq étoiles convoitée, cet ordinateur portable arrive en tête de bon nombre de nos listes cette année, y compris la meilleure liste d’Ultrabooks. Ce n’est pas une surprise, car il offre une combinaison mortelle de fonctionnalités incroyables comme un clavier sublime et des haut-parleurs incroyables, une puissance brute, une portabilité, un beau design et une longue durée de vie de la batterie. Certes, c’est plus cher que beaucoup de ses concurrents; mais si vous avez les fonds, cela vaut chaque centime.

Lire la critique complète: HP Elite Dragonfly

(Crédit d’image: Dell)

4. Dell XPS 13 2 en 1 (2019)

Faire courir le MacBook Pro 13 pouces pour son argent

CPU: Intel Core i3 de 10e génération – i7 | Graphique: Intel UHD – Graphiques Iris Plus | RAM: 4 Go – 16 Go | Écran: Écran anti-reflets InfinityEdge 13,4 « FHD + (1920 x 1200) anti-reflets – 13,4 » UHD + (3840 x 2400) Anti-reflets InfinityEdge Touch | Espace de rangement: 256 Go – SSD 512 Go

Design époustouflant et extrêmement portable

Belle performance

Écran magnifique et réactif

La vie de la batterie est juste ok

Seul son correct

Couvercle difficile à ouvrir

Vous aurez du mal à trouver des défauts dans le Dell XPS 13 2-en-1 (2019). Côté design, non seulement il est incroyablement compact et léger, mais il dispose également d’un superbe écran réactif, d’un superbe design tissé et d’un clavier agréable à utiliser. Mais c’est plus qu’un simple look. Il est également assez impressionnant en termes de performances, grâce à ses processeurs Intel Core de 10e génération et ses graphiques Intel Iris Plus. Si vous recherchez le meilleur Ultrabook avec plus qu’assez de puissance, beaucoup de polyvalence et un design époustouflant pour démarrer, vous serez fou de ne pas l’obtenir.

Lire la critique complète: Dell XPS 13 2 en 1 (2019)

(Crédit d’image: HP)

5. HP Spectre x360

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD 13,3 pouces (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD PCIe 2 To

Excellente qualité de construction

Composants puissants

Coûteux

Si un boîtier Ultrabook saisissant, une fonctionnalité 2-en-1 et une tonne de puissance satisfont ce que vous recherchez, il est difficile de trouver un meilleur ordinateur portable que le HP Spectre x360. Cet Ultrabook mince et léger n’est pas seulement rempli des derniers processeurs Intel Whiskey Lake et de beaucoup de RAM. Il pourrait également s’agir de l’ordinateur portable le plus exquis que vous puissiez acheter aujourd’hui. Le HP Spectre x360 ne vous aidera pas seulement à gérer votre charge de travail, mais vous rendra également intelligent et élégant dans le processus – ne laissant aucun doute qu’il mérite bien sa place élevée sur notre meilleure liste Ultrabooks 2020.

Lire la critique complète: HP Spectre x360

(Crédit d’image: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C930

Une expérience d’ordinateur portable 2 en 1 avec peu ou pas de compromis

CPU: Intel Core i5 – i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: jusqu’à 16 Go DDR4 | Écran: 13,9 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: SSD PCIe jusqu’à 2 To

Qualité de construction solide

Ensemble de fonctionnalités robuste

Excellente autonomie de la batterie

Performances graphiques faibles

Options de mise à niveau coûteuses

Le Lenovo Yoga C930 possède quelques-unes des caractéristiques du meilleur Ultrabook – d’une absurde 14,5 heures d’autonomie et de deux ports USB-C compatibles Thunderbolt aux composants internes qui géreront facilement ces tâches de productivité quotidiennes. C’est sans même considérer qu’il s’agit d’un 2-en-1 qui offre une polyvalence de forme afin que vous puissiez profiter de jeux et de films légers une fois que vous avez terminé de travailler. Il a aussi quelques cerises sur le dessus, en particulier le stylet auto-chargé intégré et le fabuleux système d’enceintes.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga C930

(Crédit d’image: Acer)

Acer Swift 3

L’ultrabook pour nous tous

CPU: Intel Core i5 de 9e génération | Graphique: Intel UHD Graphics | RAM: 8 Go | Écran: Écran Full HD de 14 pouces (1 920 x 1 080; non tactile) | Espace de rangement: 512 Go SSD | Poids: 1,2 kg

Grande valeur

Design élégant

Écran « uniquement » HD

Chunky bezels

Le Swift 3 remplit parfaitement une niche assez importante. Tout le monde veut que son ordinateur portable soit svelte mais puissant et ait une grande autonomie, mais cela vient généralement avec un prix de classe affaires. Mais le Swift 3 est l’ultrabook pour le reste d’entre nous. Cette mince et légère abordable tient ses propres, à la fois en taille et en poids et aussi dans toutes les performances rondes, contre des modèles coûtant plus de deux fois plus.

Il est certainement sous-estimé en apparence, mais il a de belles lignes et pourrait facilement être confondu avec un Macbook Air en un coup d’œil. Avec seulement 1,5 cm d’épaisseur et un peu plus de 1 kg, il dispose d’un agencement généreux de trois ports USB et d’une sortie HDMI. Et bien que l’écran soit simplement bon, mais pas génial, le clavier et le trackpad ne se sentent jamais à l’étroit. Ajoutez à cela environ 7 heures d’autonomie et il est facile de comprendre pourquoi cela reste l’un de nos ordinateurs portables préférés.

Lire l’avis complet: Acer Swift 3

(Crédit d’image: Lenovo)

9. Lenovo Yoga 730

La durabilité rencontre la performance

CPU: jusqu’à Intel Core i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: jusqu’à 16 Go | Écran: 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) IPS antireflet multi-touch | Espace de rangement: SSD PCIe jusqu’à 512 Go

Construction robuste

Trackpad bien fait

Charge rapide

Haut-parleurs faibles

Autonomie de la batterie juste OK

La durabilité rencontre la portabilité et les performances dans cet ordinateur portable mince avec un prix raisonnable. Le Lenovo Yoga 730 n’est pas la machine proche de la perfection pour laquelle de nombreux acheteurs premium peuvent être sur le marché, avec quelques problèmes moins favorables comme un poids plus lourd, une autonomie moyenne et des haut-parleurs faibles. Cependant, cet ordinateur portable vous guidera facilement à travers votre charge de travail hebdomadaire. Lenovo complète ensuite ces performances avec un clavier et un pavé tactile fiables, des charnières robustes pour passer du mode tablette au mode ordinateur portable et un écran avec des lunettes minces.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga 730

(Crédit d’image: HP)

8. HP Spectre x360 (2020)

Le produit phare 2 en 1 de HP est actualisé en 2020

CPU: Intel Core i5 de 10e génération – i7 | Graphique: Carte graphique Intel Iris Plus | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile multipoint rétroéclairé WLED IPS EdgeView 13,3 « FHD (1920 x 1080) à micro-bords – 13,3 » diagonale 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-bords AMOLED tactile multipoint | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Finition élégante et de haute qualité

Excellentes performances globales

Les fonctions de sécurité intégrées sont utiles

La vie de la batterie prend un coup

Peut parfois chauffer

Le 2-en-1 bien-aimé et très apprécié de HP est de retour avec une vengeance, cette fois avec des composants plus puissants comme les processeurs Intel Core de 10e génération et les graphiques Intel Iris Plus. Bien sûr, ce design 2-en-1 impeccable et son châssis aux pierres précieuses immaculées sont de retour, tout comme ses caractéristiques de sécurité et ses haut-parleurs Bang & Olufsen. Cette combinaison de tueur en fait, aujourd’hui plus que jamais, l’un des meilleurs Ultrabooks du marché. Est-il étonnant que ce soit l’un de nos ordinateurs portables préférés de 2020? Si vous vous souciez de l’esthétique autant que de la performance et de la qualité globale, c’est l’ordinateur portable pour vous.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 (2020)

(Crédit d’image: HP)

Acer Swift 7

Toujours l’ordinateur portable le plus fin du monde

CPU: Intel i7 de 9e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 Go | Écran: Écran Full HD de 14 pouces (1 920 x 1 080; tactile) | Espace de rangement: 512 Go SSD | Poids: 0,89kg

Un design exceptionnel

Grande autonomie de la batterie

Mauvaise position de la webcam

Graphiques médiocres

Pour la deuxième année consécutive, Acer revendique le titre d’ordinateur portable le plus fin. C’est un exploit remarquable d’ingénierie rendu possible en utilisant un processeur i7 sans ventilateur à double cœur (le même que pour le Macbook Air d’Apple) et en utilisant un alliage de magnésium plus léger et plus résistant au lieu de l’aluminium utilisé par à peu près tout le monde, ce qui se traduit par beaucoup moins de flexibilité, un problème commun avec les ordinateurs portables super skinny.

Il n’y a que deux ports USB-C, comme vous pouvez vous en douter sur un ordinateur portable de moins de 1 cm d’épaisseur, et l’un d’eux est utilisé pour l’alimentation. Nous sommes impressionnés par l’écran de 14 pouces, qui est plus grand que la moyenne pour un ultrabook de classe affaires, et uniquement possible en éliminant les lunettes de tous les côtés. L’écran tactile est lumineux, riche et réactif, comme on peut s’y attendre à ce prix. Parmi les autres grandes victoires du Swift 7, citons des touches presque pleine taille avec un bon retour tactile, un trackpad de taille décente et environ 10 heures de batterie.

Lire la critique complète: Acer Swift 7

MacBook Air 2020 (Crédit image: Apple)

Apple MacBook Air (2020)

Même look classique, mais différent

CPU: Intel Core i3 de 9e génération | Graphique: Intel Iris Plua | RAM: 8 Go | Écran: Écran Full HD de 13,3 pouces (2 560 x 1 600; non tactile)) | Espace de rangement: 256 Go SSD | Poids: 1,29 kg

Qualité de construction robuste

Clavier amélioré

Plus de stockage

Technologie d’écran vieillissante

Autonomie décevante de la batterie

Accumulation de chaleur

Les mises à jour du Macbook le plus abordable sont minimes depuis des années, et la dernière mise à jour modifie à nouveau peu la conception de base. La plupart des changements sont sous le capot où le modèle de base utilise désormais les processeurs sans ventilateur i3 dual core les plus récents et les plus écoénergétiques d’Intel. Sinon, le châssis élégant en aluminium est identique au format qui définissait plus ou moins l’ultrabook il y a plus de dix ans (lorsque Steve Jobs l’a sorti d’une enveloppe de format A4!). L’écran LCD de 13 pouces a toujours l’air bien malgré sa mise à jour depuis des années.

Mais bien que l’apparence n’ait pas changé, la sensation a certainement changé, notamment dans le clavier qui remplace les anciennes charnières papillon sujettes aux défaillances par un type de ciseaux plus traditionnel. De manière décevante, il semble que l’accumulation de chaleur soit un problème, de sorte que les processeurs sont empêchés de fonctionner à leur apogée, et même alors, le corps devient inconfortablement chaud. La batterie a également atteint loin les 11 heures réclamées dans nos tests en conditions réelles. Il reste une construction très robuste, mais chaque ordinateur portable Windows sur cette liste dépasse facilement l’Air en termes de performances et coûte également moins cher.

Lire la critique complète: Apple MacBook Air (2020)

Michelle Rae Uy, Bill Thomas et Gabe Carey ont également contribué à cet article

Crédit d’image: TechRadar

