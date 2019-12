Les membres Amazon Prime peuvent obtenir cinq jeux numériques Devolver gratuits

Chaque mois, les membres d'Amazon Prime reçoivent une poignée de jeux gratuits grâce à Twitch Prime. Les cadeaux de ce mois sont disponibles depuis le 2 décembre, mais les vacances apportent un lot bonus de très bons jeux. Du 26 au 31 décembre, les membres Prime peuvent ajouter cinq jeux Devolver Digital à leur bibliothèque de jeux PC, entièrement gratuitement. Des cinq cadeaux, quatre ont été libérés en 2019.

Bonus bonus Twitch Prime de décembre 2019

Ape Out

Gato Roboto

Heave Ho

Witcheye

Entrez dans le donjon

Le premier est Ape Out, un merveilleux jeu d'action de haut en bas qui utilise intelligemment une bande sonore de jazz pour rendre son bon singe sur la violence humaine encore plus divertissant. Ape Out était mon jeu préféré absolu de 2019.

Si vous êtes un fan de Metroidvanias, Gato Roboto est à votre écoute. Ce petit et doux défilement latéral met en vedette un petit chat minou qui explore un monde extraterrestre monochromatique.

Heave Ho, le plus récent du lot, est un jeu coopératif hilarant pour jusqu'à quatre joueurs qui vous demande de vous tenir la main et de vous attaquer à des lacunes périlleuses. Vous obtiendrez également Witcheye, un jeu de plateforme rétro avec des visuels magnifiques qui se trouve être l'un de mes jeux mobiles préférés de 2019.

Le cinquième billet de faveur de Devolver Digital est Enter the Gungeon, un brillant voyou 2016 que vous devriez certainement jouer si vous ne l'avez pas déjà fait.

Vous obtenez plus que des jeux gratuits avec Twitch Prime. Les bonus gratuits incluent également un nouveau butin pour Red Dead Online, Borderlands 3, Grand Theft Auto Online et Apex Legends.

Pour récupérer les 10 jeux gratuits de décembre, il vous suffit de lier votre compte Twitch à votre compte Amazon Prime. L'adhésion à Amazon Prime coûte 119 $ par an, mais vous vous inscrivez pour un essai gratuit de 30 jours.

L'Epic Games Store offre également un tas de jeux cette fête. Jusqu'au 1er janvier, vous pouvez obtenir un jeu PC gratuit tous les jours.

Jeux gratuits de Twitch Prime pour décembre 2019

Flotter

Teinte

ToeJam & Earl: De retour dans le groove!

Sherlock Holmes: la fille du diable

Quand les remontées mécaniques vont mal

Ape Out – 26 décembre

Gato Roboto – 26 décembre

Heave Ho – 26 décembre

Witcheye – 26 décembre

Entrez dans le donjon – 26 décembre

