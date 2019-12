Les mises à jour de Mortal Instruments: City of Ashes – cela arrivera-t-il?

Les instruments mortels a été annoncé comme la prochaine grande franchise de films YA, mais la suite de City Of Ashes arrivera-t-elle jamais? L'écrivain Cassandra Clare a commencé à publier sa série de fantasy urbaine The Mortal Instruments en 2007 et a terminé la saga avec son sixième et dernier livre City Of Heavenly Fire en 2014. Les livres de la série Mortal Instruments de Clare ont passé un total combiné de 102 semaines sur le New York Times Liste des meilleures ventes, ce qui en fait une propriété mûre pour une adaptation sur grand écran.

La société de production allemande Constantin Films a obtenu les droits de la série et s'est associée à Screen Gems pour présenter le premier roman – The Mortal Instruments: City Of Bones – au grand écran en 2013. Le film mettait en vedette Lily Collins dans le rôle principal de Clary Fray, une actrice new-yorkaise. une adolescente qui découvre qu'elle est issue d'une longue lignée de tueurs de démons mi-humains mi-anges appelés Shadowhunters. La star de Future Game of Thrones, Jamie Campbell Bower, a joué le rôle de Shadowhunter Jace, tandis que de grands noms comme Lena Headey et Jonathan Rhys Myers ont complété le reste du casting.

Un deuxième film intitulé The Mortal Instruments: City Of Ashes et basé sur le prochain livre de la série devait entrer en production peu de temps après la sortie de City Of Bones, mais six ans plus tard, la suite est nulle part. Malheureusement, la suite du film Mortal Instruments ne se produit pas – voici pourquoi.

Après sa sortie en août 2013, The Mortal Instruments: City Of Bones n'a fait que 95,4 millions de dollars dans le monde contre son budget de production de 60 millions de dollars. Ajoutez à cela les 60 millions de dollars dépensés par Constantin Film pour la commercialisation du film à l'étranger et la somme non divulguée Screen Gems destinée à couvrir les frais de marketing aux États-Unis et il est sûr de dire que City Of Bones était une bombe au box-office.

Malgré les mauvaises performances du premier film au box-office et un panoramique général des critiques, le plan était de continuer à avancer avec The Mortal Instruments: City Of Ashes. Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Lena Headey et Jonathan Rhys Meyers étaient tous prêts à reprendre leurs rôles et Sigourney Weaver était en pourparlers pour rejoindre le casting.

Après plusieurs retards dans la production, il a finalement été annoncé en octobre 2014 que Constantin Film avait décidé d'annuler la suite du film The Mortal Instruments.

The Mortal Instruments: City Of Ashes a peut-être été annulé, mais la franchise n'était pas entièrement terminée. Plutôt que d'aller de l'avant avec la suite prévue, Constantin Film a décidé de produire une émission de télévision basée sur la série de livres The Mortal Instruments.

Shadowhunters a fait sa première sur Freeform début 2016 et a joué avec Katherine McNamara d'Arrow et Dominic Sherwood de Penny Dreadful, célébrant trois saisons avant d'être annulé. Donc, même si la suite du film n'a pas eu lieu, au moins Les instruments mortels fandom a pu voir l'histoire continuer sous forme de télévision.

