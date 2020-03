Les mises à jour de Windows 10 peuvent ralentir votre PC

Après la publication des dernières mises à jour de Windows 10, certains problèmes ont été identifiés qui affectent certains utilisateurs et qui provoquent une perte de performance importante, un effet de ralentissement qui amorce sur tout avec heures de début de l’ordinateur, et cela affecte même ceux qui utilisent des disques SSD hautes performances.

Il n’a pas encore été possible d’identifier exactement le coupable, bien que tout semble indiquer qu’il pourrait être un bug au niveau de la compatibilité avec les pilotes ou avec un élément intrinsèque de la mise à jour elle-même. Nous savons que les mises à jour Windows 10 KB4535996, KB4540673 et KB455176 peuvent provoquer ce ralentissement.Par conséquent, si vous les avez récemment installées et que vous remarquez que votre ordinateur a perdu de sa fluidité, vous savez déjà ce qui s’est produit.

Cela ravive la controverse que Microsoft traîne pour les mises à jour de Windows 10 et le problème de pilotes qui ne finissent pas d’offrir un haut degré de compatibilité, un sujet que nous avons déjà vu dans cet article. Heureusement, nous pouvons résoudre ce problème d’une manière relativement simple, puis nous allons expliquer toutes les étapes à suivre.

Comment résoudre un démarrage lent après l’installation des dernières mises à jour de Windows 10

La première chose que nous devons faire est de nous assurer que ces mises à jour sont installées et que les problèmes que nous rencontrons adapter les symptômes nous avons décrit: démarrage lent sans explication apparente et pertes de performances soudaines lors de l’exécution d’applications ou de l’exécution de certaines tâches qui n’ont également aucune explication.

Nous allons «Démarrer> Paramètres» et en «Mises à jour et sécurité> Voir l’historique des mises à jour» Nous recherchons les mises à jour KB4535996, KB4540673 et KB455176 installées.

Une fois que tout est confirmé, nous entrons dans la matière. Pour résoudre ces problèmes, nous n’avons pas d’autre choix que de désinstaller les mises à jour de Windows 10 que nous avons mentionnées, sans plus. C’est un processus très simple, car nous pouvons le faire via l’option “Désinstaller les mises à jour” qui apparaît dans cette même section (dans «Voir l’historique des mises à jour»).

Lorsque nous avons terminé le processus, nous devons redémarrer l’ordinateur et prêt, des problèmes de performances et un processus de démarrage lent Ils auraient dû être totalement dépassés. Gardez à l’esprit que ces problèmes peuvent varier en fonction de l’équipement dont nous disposons et de la configuration et des applications que nous avons installées, c’est-à-dire qu’ils n’affectent pas tout le monde de la même manière.

Par conséquent, certains utilisateurs ont pu installer ces mises à jour. et que votre équipement fonctionne correctement, tandis que d’autres peuvent avoir rencontré les problèmes que nous avons mentionnés dans des situations plus ou moins concrètes.