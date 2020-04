Les modélistes augmentent le nombre de morts prévu et allongent la chronologie du coronavirus – .

Un graphique créé par l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington trace la ligne de tendance réelle et projetée des décès COVID-19 quotidiens aux États-Unis entre le 1er mars et le 1er juillet, sous forme de lignes continues et pointillées respectivement. La zone ombrée rose indique un large intervalle d’incertitude pour les taux de mortalité futurs. (Graphique IHME)

La chronologie a glissé vers la droite et le nombre de morts prévu a augmenté dans une nouvelle projection des créateurs d’un modèle informatique étroitement surveillé au cours de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

La mise à jour de ce soir de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington augmente les perspectives du nombre de morts cumulé aux États-Unis jusqu’au 4 août, passant de 67641 décès prévus le 22 avril à un nouveau chiffre de 74 073.

Cela se rapproche du nombre de morts de 81 114 personnes que l’IHME a indiqué dans sa première projection, fin mars. Depuis lors, les chiffres ont atteint 93 000 et 60 000.

De plus, il existe un large intervalle d’incertitude au niveau de confiance de 95%. Par exemple, la dernière projection donne une fourchette entre 56 563 et 130 666 décès.

Les variations des projections de l’IHME au cours du mois dernier ont suscité des critiques de la part d’autres modélisateurs, qui pointent vers la méthode peu orthodoxe, presque purement mathématique, utilisée pour le modèle. Les chercheurs de l’IHME affirment qu’ils peaufinent continuellement leur modèle, en fonction des nouvelles données qu’ils reçoivent.

La spécificité de chaque projection a séduit les décideurs politiques, notamment le président Donald Trump et son groupe de travail sur les coronavirus. Aujourd’hui encore, Trump a cité le nombre de morts cité dans la projection de l’IHME du nombre de morts aux États-Unis de la semaine dernière, disant que “nous nous dirigeons probablement vers 60 000, 70 000”.

“C’est beaucoup trop”, a ajouté Trump. “Une personne, c’est beaucoup trop.”

L’IHME estime également quand chaque État pourrait être en mesure d’assouplir les restrictions de distanciation sociale, sur la base de la date à laquelle les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 devraient tomber en dessous d’un cas pour 1 million d’habitants dans un État donné.

La dernière projection donne généralement des dates ultérieures pour assouplir les restrictions. Par exemple, la date de transition de l’État de Washington a glissé du 28 au 30 mai. La nouvelle date du 21 juin en Floride est une semaine plus tard que la date prévue il y a moins d’une semaine. La dernière date au Dakota du Nord a glissé du 19 au 20 juillet.

Pour ce que ça vaut, la première date est le 10 mai pour la Virginie-Occidentale.

Certains États ont considérablement sauté le pas, si les projections de l’IHME sont un guide. La Géorgie, par exemple, a donné son feu vert à la réouverture des salons de coiffure et des salons de tatouage, entre autres entreprises, même si l’institut prévoit que la distanciation sociale ne devrait pas y être atténuée jusqu’au 28 juin.

Les modélisateurs informatiques de l’Institut de modélisation des maladies de Bellevue, dans l’État de Washington, disent que l’atténuation trop précoce de la distance sociale risque de provoquer des rebonds dans les infections à COVID-19 qui dépasseraient les pics antérieurs.

Les projections de l’IHME supposent que les États continueront d’interdire les grands rassemblements et qu’un système adéquat sera mis en place pour le dépistage des virus, la recherche des contacts et l’isolement des patients potentiels COVID-19. Comme si nous avions besoin de plus de mauvaises nouvelles, les épidémiologistes disent que de tels systèmes n’existent pas encore dans la plupart des régions du pays.

Pour mémoire, le traqueur de coronavirus faisant autorité de l’Université Johns Hopkins signale actuellement plus de 988 000 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis, dont plus de 56 000 décès. L’IHME prévoit un nombre de morts de 841 dans l’État de Washington jusqu’au 4 août, tandis que les derniers chiffres du Département de la santé de l’État de Washington font état de 765 décès à ce jour.