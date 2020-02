Les modifications des règles de partage des données de santé prises en charge par Apple font face à un recul des hôpitaux

Apple a été un ardent défenseur des changements de règles qui permettraient aux patients d’accéder plus facilement à leurs informations médicales et de les partager avec des applications. Epic Systems, l’un des plus grands fournisseurs de dossiers médicaux électroniques aux États-Unis, exhorte ses clients à s’opposer aux changements de règles.

CNBC explique que les changements de règles proposés par le ministère de la Santé et des Services sociaux ajouteraient de nouvelles exigences qui facilitent «la circulation d’informations médicales plus facilement entre les systèmes de santé et les patients». Les données cliniques seraient également accessibles via les API requises.

Apple est partisan de ces changements de règles et a récemment rencontré l’Alliance Carin à but non lucratif pour travailler à la mise en œuvre des changements proposés. Epic Systems, cependant, met son poids derrière l’opposition aux règles.

Epic Systems vend son logiciel de dossier médical aux hôpitaux des États-Unis, et maintenant 60 de ces hôpitaux ont signé une nouvelle lettre s’opposant aux changements de règles susmentionnés. La lettre a été adressée au secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar. Un porte-parole du ministère a confirmé avoir reçu la lettre:

«Nous apprécions tous les commentaires des parties prenantes alors que nous continuons à finaliser les règles», ont-ils déclaré. «Notre objectif ultime est de faire en sorte que les patients puissent accéder facilement à leurs dossiers médicaux électroniques.»

Dans la lettre, les systèmes de santé affirment que les changements de règles axés sur «l’interopérabilité» seront «trop lourds pour notre système de santé et mettront en danger la vie privée des patients».

«Bien que nous soutenions l’objectif de HHS de donner aux patients leurs données de santé et de réduire les coûts grâce à la loi du 21ème siècle sur les remèdes, nous craignons que la proposition de règle d’ONC sur l’interopérabilité soit trop lourde pour notre système de santé et mettra en danger la vie privée des patients. Plus précisément, la portée des données réglementées, le calendrier de mise en conformité et les coûts et pénalités importants nous rendront extrêmement difficiles à respecter. »

Apple a clairement intérêt à ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux modifie les règles d’interopérabilité proposées.

Dans une interview le mois dernier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné que l’adoption plus large de la technologie dans le secteur de la santé pourrait “fondamentalement” réduire le coût des soins de santé. Il a également taquiné que les efforts de santé à venir d’Apple lui donnaient «beaucoup de raisons d’espérer» dans l’industrie.

La fonctionnalité Apple Health Records s’est rapidement développée au cours de l’année dernière, permettant aux patients d’accéder à leur dossier médical via l’application Health sur iOS. Les modifications de règles proposées faciliteraient théoriquement la collaboration d’Apple avec davantage de systèmes de santé et d’hôpitaux.

Le rapport complet de CNBC contient plus de détails sur la situation.

