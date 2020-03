Les musées du monde entier présentent leurs œuvres au public

Je me souviens qu’il y a quelques années, un journal populaire offrait à ses lecteurs chaque week-end un disque optique contenant collections d’art de différents musées de tout le monde. Chaque disque, un musée. Tout cela assaisonné de transitions et d’animations multimédias typiques de l’époque. À l’époque, cela semblait être l’avenir du musée, avant même qu’Internet ne devienne populaire.

Et c’est que les musées, au moins ces derniers temps, ont dû lutter contre les nouvelles tendances et rattraper son retard pour atteindre tout le monde. Il ne suffit plus d’avoir un bon bâtiment plein d’œuvres d’art. Il faut savoir comment les vendre au public pour qu’en plus de visiter physiquement le musée, accédez à vos collections en profitant du fait que la technologie réduit l’écart.

L’exemple le plus évident est la possibilité de voir des œuvres d’art directement sur le site officiel dudit musée. Il est clair que le voir en direct et en direct a un impact plus important, mais si vous ne pouvez pas vous y rendre, au moins vous avez la consolation de l’avoir vu sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Le domaine public

Depuis des années, l’art est protégé par le copyright. Créé pour protéger les auteurs d’œuvres de toutes sortes telles que la musique, la littérature mais aussi les œuvres picturales ou les sculptures, un inconvénient du droit d’auteur est que rend la diffusion difficile d’images associées à toute œuvre d’art. Et bien que la législation se soit améliorée à cet égard, il reste des obstacles.

Heureusement, des mouvements sont apparus au cours des dernières décennies qui cherchent à assouplir les lois sur le droit d’auteur. L’un des plus populaires est Creative Commons, qui permet de protéger la paternité d’une œuvre mais de faciliter sa diffusion.

Mais, pour en revenir au droit d’auteur, ce n’est pas éternel. Quand expire et n’est pas renouvelé ou lorsque ses auteurs ou héritiers décident de ne pas limiter leur travail par le droit d’auteur, ils sont accessibles à tous, ce qui est également connu sous le nom de domaine public.

Et en combinant les deux mouvements, de tels projets intéressants émergent comme ceux que nous verrons ci-dessous et qui permettent aux musées du monde entier proposez vos oeuvres comme domaine public ou accès ouvert.

Musées et domaine public

J’ai sûrement oublié certains d’entre eux, mais ci-dessous, je liste certains des musées les plus populaires aux États-Unis et en Europe qui ont œuvres d’art numérisées et offert au public sous forme de photographies de haute qualité et sous licence dans le domaine public. Cela signifie que dans de nombreux cas, vous pouvez téléchargez ces images et répartissez-les en fonction de la licence que vous utilisez.

Institut d’art de Chicago: Le Chicago Institute of Art propose des milliers d’œuvres que vous pouvez rechercher par mot-clé, artiste ou référence, ou tout simplement vous perdre dans aperçus de collection. Il dispose également de filtres, tels que les périodes artistiques, les éléments affichés, les dates, les couleurs …

Musées de Birmingham: Dans ce moteur de recherche, vous trouverez toutes les œuvres d’art que vous pouvez voir à Birmingham, Royaume-Uni. La plupart du contenu photographique est sous licence CC0, ce qui vous donne une totale liberté d’utilisation. Peintures, photos, cartes, croquis … Vous pouvez même voir les collections, organisé par thème ou le style et voir la licence de chaque image séparément.

Musée d’art d’Indianapolis: Depuis votre moteur de recherche, vous pourrez voir des œuvres d’art de différentes périodes. Plus tard, vous pouvez filtrer les résultats par collection, artiste, matériau, technique et couleurs utilisées. Chaque photo est liée à une photo complète fiche technique avec le contexte des travaux.

Musée J. Paul .: Le . Museum propose également un moteur de recherche où vous pouvez trouver des photographies, des manuscrits, des sculptures et toutes sortes d’éléments historique et artistique. Et bien que tout son contenu ne soit pas disponible dans le domaine public, il offre une grande collection pour que tout le monde puisse en profiter.

Musée d’art du comté de Los Angeles: Le LACMA vous permet de voir les images de son large catalogue artistique et, si vous filtrez par images du domaine public (en cochant Afficher uniquement les images du domaine public), vous trouverez une sélection de photographies à télécharger au format TIFF ou JPEG. Vous pouvez également filtrer par type d’objet, par domaine artistique et par temps, couvrant pratiquement toutes les étapes de l’humanité jusqu’à aujourd’hui.

Munchmuseet Billedarkiv: Le musée norvégien le plus populaire, le musée Munch, présente des photographies historiques ainsi que numérisations de ses œuvres picturales, que vous pouvez rechercher directement ou afficher par catégorie. Bien qu’elle soit en norvégien, la page peut être confortablement visitée intuitivement, voir des ébauches et des croquis aux œuvres finies, obtenir des informations techniques sur chaque photo, son origine et, bien sûr, sa licence, bien que la plupart utilisent une licence Creative Commons dans ses différentes variantes.

Galerie nationale d’art: La National Gallery of Art est l’une des visites incontournables à Washington DC. Dans votre moteur de recherche en ligne, vous trouverez plus de 51 000 images et photographies d’accès public et avec une très haute résolution pour ne pas perdre en qualité. Très recommandable.

Nationalmuseum Stockholm: Le Musée national de Stockholm en Suède a choisi la décision la plus pratique: numériser et accrocher ses œuvres Wikimedia Commons, l’espace Wikipedia dédié au matériel graphique pour le domaine public. Au total, plus de 200 images de haute qualité que vous pouvez télécharger dans différentes résolutions. De plus, dans de nombreux cas, il existe un fichier associé avec des informations sur l’œuvre, comme c’est normalement le cas sur Wikipédia.

Paris Musées: Les musées de Paris sont une référence mondiale par leurs vastes catalogues artistiques de toutes les époques possibles. À partir de ce moteur de recherche en ligne, vous pouvez rechercher ses collections et voir des peintures, des sculptures et toutes sortes d’objets. Plus précisément, plus de 325 000 œuvres numérisées pour le plaisir de tous ceux qui ne peuvent pas visiter Paris.

Le musée d’art de Cleveland: Le Cleveland Museum of Art (Ohio) peut également être consulté virtuellement. Organisée en catégories, sa collection en ligne regorge d’œuvres de tous les temps, telles que des peintures, des sculptures et d’autres éléments artistiques dont les photographies sont concédées sous licence avec Creative Commons Zero ou CC0, afin que vous puissiez les télécharger et les diffuser librement.

Le Metropolitan Museum of Art: Le New York Met est un incontournable, que ce soit pour sa grande collection d’art ou pour être l’un des endroits les plus illustres de cette grande ville à côté du Natural Museum. Dans son moteur de recherche en ligne, vous pouvez voir certaines de ses œuvres les plus populaires et d’autres moins connues. Lors de la recherche, vous pouvez filtrer par type d’objet, d’où il vient et de quelle époque il est. En outre, vous ne pouvez afficher que des œuvres en accès libre, qui sont les mêmes, de domaine public.

Galerie d’art de l’Université de Yale: La galerie d’art de l’Université de Yale propose également une importante collection d’œuvres d’art que vous pouvez voir grâce à leurs photographies. En plus des peintures vous trouverez des objets, des sculptures … Un tout voyage à travers l’histoire de l’humanité depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours.

