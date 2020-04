Les Nations Unies organiseront des réunions mondiales en ligne grâce à un partenariat avec Tencent

Les Nations Unies (ONU) ont annoncé qu’elles utiliseront un logiciel de Tencent en Chine pour héberger des conversations en ligne avant son 75e anniversaire.

L’organisation intergouvernementale utilisera la version internationale de Tencent Meeting, VooV Meeting avec WeChat Work et Tencent Artificial Intelligence Simultaneous Interpretation pour héberger «des milliers de conversations en ligne» maintenant que cela ne peut plus se produire en personne à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Conseiller spécial du Secrétaire général pour les préparatifs de la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies, Fabrizio Hochschild a expliqué comment les outils de Tencent lui permettront d’atteindre un public plus large ainsi que les jeunes, en déclarant:

“Nous sommes reconnaissants à Tencent pour son généreux soutien à l’initiative UN75. Leurs outils de dialogue et leurs services de visioconférence amélioreront considérablement notre capacité à toucher plus de personnes à travers le monde. La technologie de Tencent et sa portée mondiale sont particulièrement importantes pour atteindre les jeunes. l’une des plus grandes sociétés de technologie au monde, le soutien de Tencent à la campagne UN75 en est un exemple important. “

Partenariat Tencent

L’ONU prévoit d’utiliser la technologie de Tencent pour atteindre des millions de personnes afin de savoir à quoi elles pensent que le monde ressemblera dans 25 ans. Il veut également savoir quel rôle, selon eux, la coopération internationale devrait jouer pour résoudre les défis mondiaux tels que le changement climatique et les pandémies.

Tencent Meeting a été lancé en décembre dernier, mais il a déjà gagné plus de 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. La version internationale du logiciel, VooV Meeting est actuellement disponible dans plus de 100 pays et régions.

Dans un communiqué de presse annonçant son partenariat avec l’ONU, le président de Tencent, Martin Lau a expliqué que cela aidera à rapprocher la communauté mondiale, déclarant:

«La collaboration mondiale joue non seulement un rôle vital dans le bien-être humain et notre avenir, mais elle est également la clé de la lutte contre la pandémie mondiale actuelle. Tencent est honoré de participer et de faciliter les conversations mondiales de l’UN75. Nous n’épargnerons aucun effort pour fournir des solutions techniques pour soutenir les réunions en ligne et les échanges d’idées pour l’ONU, dans le but de rapprocher encore plus le village mondial et de surmonter les menaces mondiales grâce à un dialogue et une coopération approfondis. »

