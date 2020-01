Les nombreux alias notables de Stephen King Villain Randall Flagg

Randall Flagg est l’un des personnages les plus revisités de l’écrivain d’horreur Stephen King, mais il porte de nombreux noms différents – voici un récapitulatif de certains de ses alias les plus notables. Randall Flagg est l’un des méchants les plus populaires – et pour ne pas dire prolifiques – de tous les méchants de Stephen King. Depuis qu’il a été présenté pour la première fois dans le roman épique post-apocalyptique de l’auteur The Stand en 1978, Randall Flagg est apparu dans plusieurs autres œuvres de King, dont Hearts In Atlantis et The Dark Tower.

Parce que de nombreux livres de Stephen King ont été adaptés dans des films et des émissions de télévision, son antagoniste le plus durable a également été traité sur grand et petit écran. Randall Flagg a été joué pour la première fois par l’acteur de Homeland Jamey Sheridan dans la mini-série The Stand diffusée sur ABC en 1994 et plus tard par Matthew McConaughey dans l’adaptation au grand écran de Nikolaj Arcel de The Dark Tower. Bientôt, Alexander Skarsgård incarnera le méchant d’horreur littéraire dans une nouvelle version de The Stand qui sera diffusée sur CBS All Access en 2020. Avant les débuts de Skarsgård en tant que Randall Flagg, jetons un coup d’œil aux nombreux pseudonymes du méchant, en commençant par son première parution du livre dans The Stand.

Un thème commun parmi les alias notables de Randall Flagg sont les initiales R.F. comme on le voit dans The Stand dans lequel il porte les noms de Richard Frye, Robert Franq, Ramsey Forrest, Russell Faraday, Robert Freemont et Richard Freemantle. Divers personnages de The Stand se réfèrent également à lui par des surnoms dont The Walking Dude, The Midnight Rambler et Old Creeping Judas.

Le R.F. Le thème continuerait dans la série The Dark Tower qui a vu Randall Flagg adopter divers alias Richard Fannin et Rudin Filaro. Les livres de la Tour Sombre ont également révélé que le nom de naissance de Flagg est en réalité Walter Padick mais qu’il porte également les noms de Walter O’Dim et Walter Hodji en plus des pseudonymes Marten Broadcloak et John Farson. Dans son dernier livre Dark Tower The Wind Through The Keyhole, Stephen King se réfère à Randall Flagg comme The Covenant Man.

Dans le roman fantastique de 1982 de Stephen King, The Eyes Of The Dragon, Flagg utilise les noms Browson et Bill Hinch tandis que dans Hearts In Atlantis, il apparaît comme Raymond Fiegler, le chef d’un groupe militant militant dans les années 1960. Randall Flagg’s la dernière apparition du livre est venue dans le roman Gwendy’s Button Box de 2017, co-écrit par Stephen King et Richard Chizmar et voit Flagg adopter le personnage de Richard Farris.

