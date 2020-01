Les nominations sont maintenant ouvertes pour notre célébration annuelle de la technologie du Pacifique NW – .

Connaissez-vous une personne, une entreprise ou une organisation digne d’un prix .? C’est maintenant votre chance de les nommer pour la reconnaissance lors de notre célébration annuelle de la technologie et de l’innovation du Pacifique Nord-Ouest, qui aura lieu le 26 mars à Seattle.

Nous acceptons les nominations à partir d’aujourd’hui dans plus d’une douzaine de catégories pour les . Awards 2020. Les catégories incluent les anciens standbys tels que Startup of the Year et Next Tech Titan, et les nouveaux ajouts tels que le prix Geeks Give Back, Hardware / Gadget of the Year et Health Health of the Year. Cette année, les prix récompensent également deux catégories de PDG de l’année, l’une pour les entreprises de «grande technologie» employant plus de 200 employés et l’autre pour les startups de moins de 200 employés.

Nous prendrons les nominations jusqu’au 29 janvier. Les lecteurs de . peuvent proposer des candidats valables basés ou ayant leur siège social dans le Pacifique Nord-Ouest (Oregon, Idaho, Washington et Colombie-Britannique). Une fois le processus de nomination terminé, nous travaillerons avec notre jury pour attribuer notre liste à cinq candidats dans chaque catégorie.

Ensuite, à partir du 11 février, nous commencerons à voter pour la communauté sur ., les lecteurs sélectionnant les meilleurs dans chacune des catégories. Les gagnants seront dévoilés le 26 mars lors des . Awards au MoPop.

Les . Awards récompensent les meilleurs de la technologie Pacific Northwest, et les événements de . sont un moyen amusant et génial de passer du temps avec des collègues et amis, et de rencontrer d’autres geeks. Les billets pour les lève-tôt pour les . Awards 2020 sont en vente maintenant et vont vite.

Mais d’abord, il est maintenant temps de commencer le processus de nomination. Nommez ceux que vous pensez être dignes – en choisissant des entrepreneurs, des produits et des entreprises qui changent vraiment notre façon de vivre, de travailler et de jouer.

Un grand merci à notre partenaire de longue date, Wave Business, pour avoir soutenu cet événement communautaire amusant. Merci aussi à l’or et aux sponsors des catégories: BCRA, EY, JLL, Premera et First Tech. Si vous souhaitez parrainer une catégorie ou une autre composante des . Awards, veuillez nous contacter à advertising@..com.

Soumettez ces nominations aujourd’hui et rendez-vous le 26 mars aux . Awards.