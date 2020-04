les nouveaux arrivants d’Elite, Riverdale, Black Mirror et Suburra

Combien de séries télévisées avez-vous commencé et dévoré en quelques jours à ce jour? Le temps disponible est suffisant pour faire avancer l’inimaginable sur la plateforme Netflix. Heureusement, cependant, beaucoup d’entre eux reviendront bientôt pour nous étonner. Voici donc quand ils arriveront Riverdale, Suburra, élite et Miroir noir.

Séries TV: quelles sont les mises à jour sur Riverdale, Suburra, Elite et Black Mirror

Commençons par Elite 3. La nouvelle saison est arrivée il y a quelques semaines et a déjà connu un grand succès. Les fans n’attendent donc que la quatrième partie qui, heureusement arrivera, mais qui est estimée vers le premier trimestre 2021. Nous avons aussi de mauvaises nouvelles: de nombreux lycéens pourront obtenir leur diplôme, donc nous ne les reverrons plus Elite 4. Parmi ceux-ci, ils pourraient abandonner le casting Carla, Lucrecia, Nadia et Valerio (mais rien n’est encore officiel).

En parlant de la série télévisée bien-aimée Suburra au lieu de cela, nous ne savons rien. Personne ne connaît la date de sortie, pas même le protagoniste Alessandro Borghi (qui joue le personnage de Aureliano). En fait, il répond aux fans avec un message vidéo publié sur son profil Instagram, communiquant précisément qu’il n’y a pas encore de nouvelles. Selon certaines rumeurs, cependant, la série pourrait nous surprendre à tout moment (environ fin mai).

En revanche, avec Miroir noir nous avons plus de sécurité. La série télévisée britannique semble être en préparation. Dans le casting de Miroir noir 6 il y aura des personnages de télévision très appréciés comme Miley Cyrus, Anthony Mackie et Andrew Scott.

Enfin, il n’y a pas de bonnes nouvelles concernant la sortie de Riverdale, la série télévisée inspirée des personnages de bandes dessinées d’Archie Comics. Malheureusement, en raison de l’urgence sanitaire de Covid-19, la production a été forcée de arrêter de tirer.