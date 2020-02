les nouveaux clients reçoivent jusqu’à 70 Go en 4G et tous illimités

Les nouveaux clients de l’opérateur virtuel de Vodafone, ho Mobile, ont également en février la possibilité d’obtenir l’une des trois offres extraordinaires qui leur permettent de recevoir jusqu’à 70 Go de trafic de données 4G. Le manager, en effet, continue de proposer l’activation des promotions suivantes:

offre que j’ai. 5,99 €, effectuer la portabilité à partir d’Iliad et MVNO

offre que j’ai. 8,99 €, rendant la portabilité de Kena Mobile et Daily Telecom; ou en demandant une nouvelle ligne

offre que j’ai. 12,99 €, rendant la portabilité de Vodafone, Tim, Wind et Tre

Passez à ho Mobile: voici les offres dédiées aux nouveaux clients!

L’activation des offres ho Mobile peut être effectuée par de nouveaux clients en relation avec le gestionnaire d’origine. Cependant, chacun a la possibilité de les activer en achetant le nouvelle SIM en ligne ou dans l’un des différents magasins à bas prix. Quel que soit le tarif, les clients disposent également gratuitement des services suivants: services supplémentaires: appel en attente, renvoi d’appel, navigation sur hotspot, SMS que j’ai. appelé et le numéro 42121 pour le crédit restant.

Même leapplication officielle il est disponible gratuitement pour tous les clients, qui peuvent l’utiliser pour transférer le numéro, suivre l’état de la promotion; connaître la consommation et demander le renouvellement anticipé du tarif.

Quant au contenu des trois promotions que j’ai Mobile, l’offre de 8,99 euros et l’offre de 12,99 euros prévoient des seuils identiques, à savoir: minutes illimitées pour tous, SMS illimité pour tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

Au lieu de cela, l’offre de 5,99 euros par mois vous permet de recevoir: des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités pour tous et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.