Les nouveaux emojis 2021 sont retardés en raison d’un coronavirus

Les dommages causés par le coronavirus ne s’arrêtent pas; Même les émojis n’ont pas pu éviter d’être lésés par la pandémie qui maintient le monde en état d’alerte. Le Consortium Unicode, l’organisme responsable des emojis que vous utilisez quotidiennement, a publié à travers une déclaration que le lancement de 2021 a été retardé jusqu’en 2022.

“Dans les circonstances actuelles, nous avons entendu dire que nos contribuables ont beaucoup à faire en ce moment et nous avons décidé que la meilleure chose pour nos bénévoles et nos organisations qui dépendent de la norme était retarder notre date de sortie. Cette année, nous ne pouvons tout simplement pas respecter le même calendrier que nous avons respecté dans le passé “, a déclaré Mark Davis, PDG du consortium.

C’est-à-dire, l’année prochaine, vous ne verrez pas de nouveaux emojis sur votre appareilquel que soit le système d’exploitation que vous utilisez. Malgré les mauvaises nouvelles, le consortium s’assure que Les émojis 2020 n’ont pas été touchés en raison de la situation, iOS 14 et Android 11 n’auront aucun problème à recevoir de nouveaux objets, de la nourriture, des animaux et des personnes.

En janvier dernier, l’agence a annoncé que lancera jusqu’à 117 emojis en 2020, dont 62 sont flambant neufs et 55 sont des variations de genre et des tons de peau. Comme les années précédentes, ils se sont concentrés sur l’inclusion et la diversité, mais sans négliger les autres propositions de leurs contribuables.

Parmi les nouveaux emojis de 2020, nous trouverons les tamales mexicains – enfin -, la piñata, le mammouth, le dodo, l’ours polaire, le castor, les poumons, le cœur, le casque de soldat, le boomerang, parmi tant d’autres que vous pouvez consulter dans l’image suivante. Depuis lors, son adoption dépend d’Apple et de Google, ainsi que d’autres fabricants qui apportent généralement des modifications à la conception originale des emojis.

Dans le cas spécifique d’iOS, Apple publie généralement de nouveaux emojis dans les mises à jour ultérieures de son système d’exploitation, de telle sorte qu’iOS 14.1 ou iOS 14.2 aurait les propositions du consortium parmi ses principales nouveautés. Malheureusement, iOS 15 et Android 12 ne pourront pas se vanter de nouveaux emojis, du moins pas en 2021.

👇 Plus de Breaking News