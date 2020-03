les nouveaux épisodes peuvent ne pas arriver

La série télévisée Lucifer continue d’attendre avec la cinquième saison, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle est toujours au coin de la rue car, selon les dernières rumeurs, le tournage a été suspendu en raison de l’urgence sanitaire due au Coronavirus.

la date de sortie déjà inconnu et maintenant, à cause de ce coronavirus, il est impossible de connaître l’arrivée officielle des nouveaux épisodes. Apparemment, le casting et l’ensemble production ils n’ont pas enregistré le dernier épisode de la cinquième saison.

Lucifer 5 pourrait ne pas arriver très bientôt sur Netflix: c’est pourquoi

La plateforme de streaming en ligne Netflix il y a plusieurs semaines a annoncé le début du tournage de cinquième saison de Lucifer. Même les scénaristes de la série télévisée à travers le profil Instagram officiel ont révélé plus de détails sur les prochains épisodes tels que le titre du premier épisode: Vraiment triste diable Guy.

Cette cinquième saison est composée de seize épisodes et les scénaristes le confirment toujours à travers une photo postée sur Instagram pour faire comprendre aux fans que le dernier épisode n’avait pas encore été enregistré. Sur la photo, vous pouvez voir le titre de l’épisode: “Joe Henderson & Ildy Modrovich”.

Malheureusement, avec la suspension de ces tirs, nouvelle saison peut ne pas arriver très tôt Netflix bien que selon certaines rumeurs de couloir, une première partie composée de huit épisodes pourrait arriver en mai et par la suite la deuxième partie avec les huit autres épisodes.

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs de couloir qui ne sont actuellement ni confirmées ni plateforme de streaming en ligne ni par le développeur de la série télévisée.