les nouveaux épisodes sur Netflix

Netflix a décidé d’écouter les demandes des nombreux fans de l’une des séries télévisées les plus populaires de tout le programme, la Maison de papier ne “mourra” pas avec la troisième et dernière saison, mais continuera également avec une quatrième et même un cinquième rendez-vous.

Si vous étiez, comme moi, maintenant convaincu qu’avec la fin de la deuxième saison et le succès de la vol à l’État espagnol, Maison de papier “Accrochez ses chaussures sur l’ongle”, sachez que vous vous trompiez. Les fabricants, y compris la portée et la taille de l’un des meilleurs série télévisée ces dernières années, ont décidé d’aller plus loin. Cette saison a été publiée sur troisième date, fermé avec un nouveau énigme résoudre; tout suggère la mort de Nairobi, l’un des personnages centraux et les plus en vue de la série Netflix, mais ce n’est peut-être pas si réel.

Netflix: quatrième et cinquième saison de La Casa di Carta bientôt

Selon les fans, en fait, le bande-annonce de la nouvelle saison laisse présager un possible retour dans le jeu de Nairobi, peut-être juste pour réactiver un personnage bien-aimé, sans qui la série télévisée aurait vraiment du mal à avancer.

Pour le moment, ce ne sont évidemment que des suppositions, la chose sûre est qu’à partir de 3 avril 2020 sera disponible sur Netflix la quatrième saison. Avec la promesse, annoncée au Festival International du Film d’Almeria, de travailler à la réalisation de la cinquième saison prévu peut-être dès l’année prochaine. Que puis-je dire, le Maison de papier cela semble être une série sans fin, et nous qui avons pensé qu’elle se terminerait par le vol correspondant.