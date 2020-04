les nouveaux épisodes sur Netflix

Netflix est le meilleur endroit pour se détendre dans les heures les plus difficiles, en particulier dans les plus récentes, caractérisées par la quarantaine des coronavirus. En fait, le monde entier est enfermé dans la maison et uni par le même ennui et le désir de quitter la maison pour mener sa propre vie privée.

Elite, Riverdale, Black Mirror et Suburra: spoilers sur les nouvelles saisons de 2020

ELITE 3

À la demande générale, la célèbre série télévisée Elite est revenue le 13 mars. Que verrons-nous dans les nouveaux épisodes? la épisodes sont toujours dans l’école de Las Encinas. Trois dieux protagonistes gagner des bourses pour l’institution privée de Madrid. L’histoire change de nuance quand marina, un élève de l’école, est tué. Cela déclenche la chasse au meurtrier qui, nous le verrons, sera un pointage continu du doigt vers l’autre. L’accusé est polo, qui sera persécuté par les mille tentatives de démasquer le Le frère de Marina et son vieille flamme. D’autres aiment Cayetana au lieu de cela, ils resteront silencieux et continueront à marcher à côté de lui malgré tout. L’histoire est encore plus compliquée lorsque Polo est tué lors d’une fête.

RIVERDALE 5

Rester sur le sujet lycée et la période adolescente, parlons de Riverdale 5, arrivée vers octobre. Dans ce cas, cependant, les protagonistes mèneront à l’examen secondaire tant attendu qui apportera rancunes, querelles et vengeance, divisant leurs chemins pour toujours.

MIROIR NOIR 6

En changeant complètement de genre on passe à la sixième saison d’une série TV où règne le règne technologie. Pas encore arrivé sur la plateforme Netflix, il arrivera d’ici 2021. Une succession d’épisodes énigmatiques et complexes nous plongera dans un «vrai coma» dont il est difficile de sortir, comme le dit le réalisateur.

SUBURRA 3

Malheureusement, ce sera la dernière saison de la série bien-aimée qui raconte la rencontre de 3 mondes très différents: Église, État et crime. La troisième et dernière partie nous surprendra certainement. Nous verrons le mort de Lele et le réveil du coma de Manfredi. Ces événements vont déclencher une guerre à mort et notre curiosité agitée.