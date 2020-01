les nouveaux épisodes sur Netflix à partir de mai 2020

Le public qui aime la série télévisée Lucifer pourrait bientôt se réjouir de certaines nouvelles qui, si elles correspondent aux rumeurs divulguées en ligne, constitueraient un tournant pour le protagoniste de l’émission.

Pour ceux qui ne connaissent pas Lucifer, parlons d’une série télévisée qui parle des événements terrestres du diable sur la planète Terre, suite à la décision d’abandonner temporairement le royaume des enfers. Nous savons également de Netflix lui-même, qui produit et distribue le spectacle, qui la cinquième saison sera divisée en deux parties et ce sera le dernier. Mais les fans ne devraient pas désespérer, car Le camée de Lucifer dans Crisis on the Infinite Lands a ravivé l’étincelle d’espoir. Mais de quoi parle-t-on?

Le camée de Lucifer dans Crisis on Infinite Earths: atterrissage possible dans le Arrowverse?

Le croisement annuel de la série télévisée sur les super-héros de la CW, Flèche, Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, cette année était basée sur l’histoire de “Crise sur les terres infinies” qui, selon l’intrigue des bandes dessinées, a été utilisé pour rétablir l’équilibre et l’ordre des bandes dessinées à la suite de la confusion combinée avec les différents “âges” qui ont suivi au fil des ans.

En plus du décès d’Oliver Queen, nous avions une nouvelle Terre sur laquelle les super-héros des différentes séries (pas CW) vivront ensemble, la naissance du Justice League of America et l’introduction de différents personnages dans le Arrowverse. Parmi ceux-ci on retrouve Black Lightning (une partie de l’émission du même nom diffusée sur Netflix) et aussi Lucifer, comme nous l’avons gâté au début de l’article.

Il est possible que CW ait jeté les bases d’une future introduction du personnage diable dans le monde des super-héros, peut-être aux côtés John Constantine (avec qui il semble avoir un lien) dans Legends of Tomorrow? Les indices semblent y conduire, et l’annulation de l’émission de Netflix après la dernière saison pourrait être une preuve supplémentaire que nous avions besoin.

Restez connecté avec nous pour toujours connaître les dernières nouvelles.