les nouveaux épisodes sur Netflix en avril 2020

Avec des millions d’utilisateurs amoureux d’une histoire captivante et pleine d’action, The Paper House a conquis le cœur de chacun, atterrissant sur Netflix il y a quelques années. Nous avons atteint la quatrième saison, la prochaine arrive 3 avril 2020 et les fans ne sont plus dans la peau en recevant de nouvelles informations en ligne sur le sort des personnages.

Le créateur e showrunner Alex Pina, a déclaré qu’il y aura de nouvelles intrigues et des implications inattendues pour plusieurs personnages, l’un d’entre eux, Nairobi. La jeune femme en fait, on voit que dans la troisième saison, elle perd la vie, mais dans le bande-annonce le quatrième apparaît peu de temps avant la fermeture de la vidéo. Pourquoi les producteurs vous ont-ils inclus aussi?

Paper House 4: le retour de Nairobi ou une démarche marketing astucieuse?

Pour le moment, nous ne savons pas si une femme reviendra à un plan stable après avoir réussi à se sauver ou si son apparition sera nécessaire dans certains flashbacks racontés par les protagonistes eux-mêmes. Si c’est le cas, le choix de le représenter dans l’équipe, comme le montre le taquin récemment révélé, se traduirait par une décision intelligente par commercialisation ce qui apporterait encore plus de curiosité aux fans.

Le public attend en effet avec impatience les nouveaux développements que le complot entraînera; si la troisième saison a commencé avec un slogan spécifique “ils ne touchent plus l’argent. C’est une affaire de famille “, sur quel domaine sera le quatrième? Nous sommes sûrs que les surprises et les rebondissements ne manqueront pas. Dans l’attente de l’arrivée de la nouvelle saison le Netflix, nous vous conseillons de prendre le temps de récupérer certaines des autres séries cultes que la plateforme a mises à disposition, telles que Lucifer, Stranger Things et Les aventures terrifiantes de Sabrina.