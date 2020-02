les nouveaux épisodes sur Netflix, voici les actualités

Steven Knight il est le créateur d’une série télévisée très particulière qui a rencontré un grand succès dès le départ: Peaky Blinders. Une fiction britannique se déroulant après la Première Guerre mondiale avec laquelle elle raconte l’histoire d’une famille d’un citoyen de Grande-Bretagne, BriminghamUne histoire captivante qui raconte l’histoire de la famille Shelby et surtout ceux de Thomas Shelby, le deuxième fils à la tête d’un gang connu sous le nom de Peaky Blinders.

La série télévisée britannique est née en 2013, mais en 2015 la plateforme de streaming en ligne Netflix décide d’acheter les droits de distribution sur son catalogue. Cinq saisons sont actuellement disponibles, mais le très attendu pourrait débuter très bientôt sixième saison.

La saison 6 de Peaky Blinders arrive bientôt: voici à quoi s’attendre des nouveaux épisodes

Le réalisateur révèle plus de détails sur cette nouvelle saison Anthony Byrne qui communique sa volonté d’amener la série télévisée dans une situation différente en la reliant à la première saison. Cette saison est également axée sur la psyché de Thomas Shelby qui revient se perdre dans le noir à la recherche de calme et arrête de se battre contre lui-même.

L’intrigue se concentre également sur le caractère de Mosley qui représente la montée du fascisme au Royaume-Uni et sur le caractère de Gina qui, selon les mots du réalisateur, est une femme manipulatrice qui fait partie d’un plan très vaste et inimaginable.

À ce jour, malheureusement, il n’y a pas d’autres détails sur cette nouvelle saison et nous devons simplement attendre d’autres communications pour en savoir plus. Sur le net, la rumeur dit qu’ils sont également programmés pour cette saison six épisodes.