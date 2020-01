Les nouveaux haut-parleurs de Pow Audio peuvent se replier pour la portabilité et charger vos appareils

Les haut-parleurs Bluetooth peuvent ne pas sembler être la catégorie de produits la plus excitante, mais il s’avère qu’il y a encore de la place pour une petite innovation. Au CES 2020, POW Audio a annoncé deux nouveaux haut-parleurs qui se replient pour une portabilité accrue: l’Una Biz et Una Ultra.

L’Una Biz est conçu pour être utilisé à l’intérieur (ou juste à l’écart de l’eau), avec prise en charge Bluetooth 5.0, un sac de voyage de protection, jusqu’à 12 heures de lecture et un port de chargement USB Type-C. Il y a aussi un microphone intégré, vous pouvez donc parler à l’assistant virtuel de votre téléphone. Il a une hauteur de 4,4 pouces, une largeur de 2,5 pouces et une profondeur de 1 pouce effondré / 4,1 pouces élargi.

L’Una Biz s’est effondré (en bas) et développé (en haut)

Il existe également un modèle amélioré, l’Una Ulta. Il est plus grand, avec une hauteur de 12,5 pouces, une largeur de 12,2 pouces et une profondeur de 4,1 pouces effondré / 7,5 pouces élargi. Il y a également un port USB Type-A supplémentaire, de sorte que le haut-parleur peut charger vos autres appareils et jusqu’à 20 heures de lecture.

L’Una Ultra en mode étendu

Cependant, vous paierez un joli sou pour les deux haut-parleurs – le Biz coûtera 149,99 $, tandis que l’Ultra sera de 299,99 $. Aucune date de sortie n’a été révélée, mais Twitter ou Facebook de POW Audio vous tiendront au courant si vous êtes intéressé.