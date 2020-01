Les nouveaux humains artificiels fous de Samsung ne sont pas les droïdes intelligents que vous recherchiez – .

Dans un avenir pas si lointain, les entreprises technologiques utiliseront l’événement CES début janvier pour lancer les premiers humains artificiels commerciaux que vous pourrez ramener chez vous. Le CES 2020 ne l’est pas, et le projet “humain artificiel” de Samsung qui a vu beaucoup d’hypes au cours des dernières semaines n’est guère le genre d’appareil Android auquel vous vous attendez. Ce que la filiale de Samsung Labs Star a montré au CES est une technologie capable de créer de meilleurs avatars, mais même cela est remis en question, car les images que Samsung a utilisées pour faire la démonstration de Neon sont fictives et simulées.

Les avatars numériques que Star Labs utilise pour mettre en évidence son projet humain artificiel sur le site Web Neon ressemblent beaucoup à de vrais humains, et nous pourrons bientôt voir ces humains virtuels autour. Le problème avec ces images est qu’elles pourraient ne pas mettre en évidence les capacités réelles de sa technologie. Comme le souligne The Verge, Samsung indique clairement au CES que ces démos d’avatars peuvent être trompeuses:

Les scénarios présentés sur notre stand CES et dans notre contenu promotionnel sont fictifs et simulés à des fins d’illustration uniquement.

Si les démos du CES ne sont pas réelles, que devons-nous faire des images présentées sur le site de Neon?

Les problèmes avec Neon ne s’arrêtent pas là, car la filiale de Samsung fait des déclarations audacieuses sur les capacités de Neon. Ces appareils sont censés montrer «des émotions et de l’intelligence» et devraient pouvoir répondre aux requêtes «avec une latence inférieure à quelques millisecondes». Ils devraient également protéger votre vie privée.

Mais Samsung n’explique pas la technologie sous-jacente qui rendrait tout cela possible. Oubliez l’apparence physique de ces humains artificiels pendant une seconde, c’est la dernière chose qui compte. Plus important est l’intelligence artificielle qui est capable d’alimenter ces «êtres» – et les êtres, ils ne le sont pas. Voici d’autres réclamations du site Web:

Vous avez besoin d’un système d’exploitation puissant pour cela ou d’une application très complexe qui pourrait fonctionner sur n’importe quel système d’exploitation. Google, par exemple, dispose déjà d’un puissant assistant Google, qui est probablement aussi proche que possible d’un humain artificiel en ce moment. Google Assistant fonctionne sur pratiquement tous les appareils, bien qu’il se sente chez lui sur Android, où Google peut l’intégrer de manière transparente dans le système d’exploitation sous-jacent et peut faire un tas de choses intelligentes que vous attendez d’un humain artificiel. Ce qui manque à Google Assistant, c’est un corps et un visage – il en va de même pour Alexa, Siri et tout le reste.

Samsung n’a pas encore prouvé que Bixby peut être un assistant Google décent, et Bixby pourrait fournir le cerveau à Neon. Le cerveau de Neon n’a donc pas encore été démontré.

Les démos Neon prouvent que Samsung est plus intéressé par le développement du visage de l’homme artificiel, mais, malheureusement, les démos ne montrent même pas d’avatar réel. Nous recherchons plutôt des images trompeuses.

Cependant, Star Labs a de grands projets pour la technologie, et la poussera comme un projet humain artificiel pour un certain temps à venir:

Dans un avenir proche, on pourra sous licence ou souscrire à un NEON en tant que représentant de service, un conseiller financier, un fournisseur de soins de santé ou un concierge. Au fil du temps, les néons fonctionneront comme des présentateurs de télévision, des porte-parole ou des acteurs de cinéma; ou ils peuvent simplement être des compagnons et des amis.

“Le néon est comme un nouveau genre de vie”, a déclaré le PDG de Star Labs, Mistry, dans un communiqué de presse, bien que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent prouve que le néon n’est pas vraiment une vie. Le néon est comme un nouveau type de vaporware CES intéressant qui devrait être traité en conséquence.

