Les nouveaux interrupteurs muraux et gradateurs intelligents C by GE n’ont pas besoin de concentrateur ou de fil neutre

Les produits C by GE fonctionnent bien avec Google Assistant – la société vend même un kit de démarrage pour ampoule avec un Google Home Mini fourni. Cette année au CES, C by GE élargit sa gamme avec de nouveaux commutateurs, gradateurs et détecteurs de mouvement qui n’ont pas besoin de fil neutre ni de concentrateur supplémentaire pour fonctionner avec l’Assistant ou Amazon Alexa.

Parmi une collection de bascules et interrupteurs à palette classiques allant de 40 $ à 50 $, il y a un bouton poussoir plus avancé de 60 $ avec des options de gradation et de détection de mouvement supplémentaires. C by GE dit également vouloir vendre “un accessoire en option qui élimine les” images fantômes “et les” scintillements “des ampoules qui peuvent survenir avec d’autres solutions de commutateurs intelligents.”

Vous pouvez remplacer vos interrupteurs ordinaires par les interrupteurs et gradateurs intelligents dans les maisons plus anciennes, car la nouvelle gamme ne repose pas sur un fil neutre qui est souvent absent de ceux-ci. L’entreprise a également simplifié l’installation en réduisant la taille des commutateurs et en rendant les câbles de ligne et de charge interchangeables. Après les avoir montés et configurés via l’application C by GE, vous pouvez connecter les commutateurs et gradateurs avec votre assistant Google ou Amazon Alexa et les contrôler via la voix.

La société présente en outre de nouvelles options sans fil et alimentées par batterie, comprenant un capteur de mouvement pour 30 $ et deux télécommandes pour 23 $ et 25 $, respectivement. Vous pouvez utiliser le plus avancé des deux pour la gradation, ce qui n’est pas possible sur le modèle moins cher.

Tous les produits seront disponibles au “début de 2020”, donc cela pourrait ne pas prendre trop de temps jusqu’à ce qu’ils atteignent les étagères. Si vous avez un fil neutre, les nouveaux interrupteurs ne fonctionneront pas pour vous. Vous devriez plutôt consulter la gamme existante de commutateurs intelligents sans buse de la société. Ce sont essentiellement les mêmes produits mais nécessitent un câblage plus avancé.