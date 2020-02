Les nouveaux iPad de 10,2 pouces reviennent à 249 $ chez Amazon – .

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad Pro, Amazon a réalisé des ventes de tueur tout au long de la journée qui réduisent jusqu’à 200 $ l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces. Certains des meilleurs sont toujours en stock, alors dépêchez-vous et prenez-en un si vous le souhaitez, mais il y a une autre vente d’iPad que vous voudrez peut-être envisager à la place. Si vous n’avez pas besoin de toute cette puissance folle, vous pouvez dépenser BEAUCOUP moins sur un nouvel iPad de 7e génération. L’iPad d’Apple de 10,2 pouces avec 32 Go coûte 80 $ de rabais en ce moment, vous pouvez donc en obtenir un pour seulement 249 $, et le modèle 128 Go est 100 $ de rabais!

IPad Apple (10,2 pouces)

10. Écran Retina 2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, 1. Caméra frontale FaceTime HD 2MP

Haut-parleurs stéréo

802. Wi-Fi 11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge du clavier intelligent et du crayon Apple

iPad Pro (11 pouces)

Écran Liquid Retina de 11 pouces bord à bord avec promotion, ton vrai et couleur large

Puce A12X Bionic avec moteur neuronal

Face ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

Caméra arrière 12MP, caméra frontale True Depth 7MP

Audio à quatre haut-parleurs avec un son stéréo plus large

802. 11AC Wi-Fi

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur USB-C pour le chargement et les accessoires

iOS 12 avec FaceTime de groupe, expériences de réalité augmentée partagées, temps d’écran, etc.

iPad Pro (12,9 pouces)

Écran Liquid Retina de 12,9 pouces bord à bord avec ProMotion, True Tone et large couleur

Puce A12X Bionic avec moteur neuronal

Face ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

Caméra arrière 12MP, caméra frontale TrueDepth 7MP

Audio à quatre haut-parleurs avec un son stéréo plus large

Wi-Fi 802.11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur USB-C pour le chargement et les accessoires

iOS 12 avec Group FaceTime, expériences de réalité augmentée partagées, Screen Time, et plus

Source de l’image: Apple Inc.

