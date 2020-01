Les nouveaux laboratoires de l’application Google vous permettent de désactiver Doodles dans le widget écran d’accueil

Il y a quelques jours, une nouvelle section Labs est apparue dans l’application de recherche de Google sur Android. Dans ce document, les utilisateurs peuvent choisir les fonctionnalités à venir qu’ils souhaitent activer et celles qui ne les intéressent pas. Au début, seules deux options étaient disponibles: Pincer pour zoomer sur les résultats de la recherche et Édition, partage et actions des captures d’écran. Maintenant, un troisième les a rejoints: Search Widget Doodles.

Google a commencé à tester des gribouillis sur le widget écran d’accueil l’année dernière. Ce sont des animations amusantes et courtes qui apparaissent au-dessus du logo G dans le widget lorsque vous déverrouillez votre téléphone, et elles sont souvent limitées à certains jours de l’année et à des occasions spéciales. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez les désactiver dans les laboratoires en désactivant l’option. Ils devraient également être accessibles sous Préférences de la barre de recherche> Effets de la zone de recherche.

La gauche: Options des laboratoires. Droite: Démo d’une animation de doodle de widget de recherche.

Les laboratoires ne sont toujours pas disponibles pour tous les utilisateurs, pas même pour tous les utilisateurs bêta de l’application Google, vous devez donc attendre que les dieux côté serveur vous sourient et vous autorisent à accéder à la section avant de pouvoir modifier l’un de ces paramètres. .