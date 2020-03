Les nouveaux MacBook Air et iPad Pro d’Apple sont déjà en vente, pré-commandez ici pour économiser jusqu’à 105 $

Après l’annonce aujourd’hui de nouveaux MacBook Air et iPad Pro, Expercom propose désormais des précommandes avec jusqu’à 105 $ de rabais. Le dernier iPad Pro d’Apple offre une conception familière avec un système de caméra actualisé, un nouveau processeur et un écran. Le dernier MacBook Air offre un écran Retina, des processeurs Intel Core de 10e génération et un minimum de 256 Go de stockage. La livraison gratuite est disponible pour tous. Frappez le saut pour une ventilation ligne par ligne des prix et des offres disponibles.

iPad Pro

Assurez-vous de prendre un étui supplémentaire pour votre iPad Pro, cette option est abordable et disponible dans les options 11 et 12,9 pouces.

Macbook Air

I3 double cœur 1,1 GHz 8 Go / 256 Go: 947 $ (Règl. 999 $)

I3 double cœur 1,1 GHz 8 Go / 256 Go avec AppleCare +: 1 156 $ (Reg. 1249 $)

I3 double cœur 1,1 GHz 16 Go / 256 Go: 1 139 $ (Règl. 1199 $)

I5 quadricœur à 1,1 GHz 8 Go / 512 Go: 1 235 $ (Règl. 1299 $)

I5 quadricœur à 1,1 GHz 8 Go / 512 Go avec AppleCare +: 1 444 $ (Reg. 1549 $)

I5 quad-core 1,1 GHz 16 Go / 512 Go: 1 427 $ (Règl. 1499 $)

I7 quadricœur 1,2 GHz 16 Go / 1 To: 1 763 $ (Reg.1849 $)

Faites bon usage de vos économies et prenez un concentrateur USB-C. Avec quatre ports USB-A supplémentaires, cette option d’AmazonBasics est un excellent accessoire à avoir dans votre arsenal. Idéal pour connecter des appareils hérités et maximiser la productivité.

