Les nouveaux QLED de Samsung clouent l’audio intégré – et les autres marques de téléviseurs devraient en prendre note

Il y a beaucoup de bruit lors des congrès – et le CES 2020 n’est pas différent. Il y a des hordes de participants, des gadgets vrombissants, des exosquelettes grinçants (oui, vraiment), des haut-parleurs qui explosent tout autour et (bien sûr) de nombreuses télévisions montrant ce qu’elles peuvent faire.

Le problème est que l’audio intégré – c’est-à-dire la capacité sonore des haut-parleurs intégrés directement au téléviseur – fait souvent défaut. Sur les ensembles moins chers, vous êtes souvent bloqué avec une sortie minuscule de 10 W, tandis que les ensembles plus chers seront conçus pour être utilisés en tandem avec une barre de son ou une configuration externe. Si vous dépensez une fortune sur un téléviseur, après tout, il est probable que vous pourrez vous permettre un système audio adapté.

En écoutant les haut-parleurs intégrés sur le nouveau produit phare QLED 8K de Samsung, le Q950TS, je sais combien de fois les fabricants de téléviseurs ont recours à des demi-mesures pour améliorer leur audio, ou tout simplement laisser aux acheteurs le soin d’aller chercher une solution audio ailleurs.

Quel est le problème? Il existe quelques marques (assez importantes) de téléviseurs qui utilisent actuellement des «actionneurs» dans leurs panneaux de télévision: des pilotes audio sans cône qui font vibrer le panneau lui-même pour émettre du son à travers le panneau. Bien que cela empêche le son d’être isolé à un seul endroit, il trouble également la provenance du son, avec l’effet de sons même petits ou sans conséquence remplissant la pièce, comme un pas résonnant dans une caverne.

La technologie Acoustic Surface Audio + de Sony est coupable de cela, même si elle tente d’utiliser la technologie de vibration des panneaux pour différencier ses solutions sonores des autres concurrents de télévision. Cela semble être une excellente idée en théorie, qui, dans la pratique, perd les détails audio plutôt que de les ajouter – mais est largement déployé dans la gamme de téléviseurs premium de Sony (y compris les nouveaux 8K Z8H et A8H OLED).

Le Sony A8H OLED utilise Acoustic Surface Audio +, mais le voulez-vous? (Crédit d’image: TechRadar)

Hisense était également présent sur le salon avec des panneaux qui vibrent avec le son pour un effet similaire – en utilisant le terme «incitants» plutôt que «actionneurs» – et c’est un peu dévastateur d’entendre le son déformé au nom du progrès technologique.

Ce n’est pas un problème si vous canalisez du son via une barre de son ou un système de son surround, et donc contournez les haut-parleurs intégrés – mais vous ne devriez pas non plus avoir à vous fier à cette solution.

Pas de bonnes vibrations

La réponse de Samsung a été avec une technologie appelée OTS + (Object Tracking Sound +), qui a été déployée dans sa gamme 2020 de téléviseurs QLED 8K, avec une version légèrement plus simple dans sa gamme 4K QLED appelée OTS (sans le «+»).

Le suivi d’objet Sound + et Acoustic Surface Audio + sont des morceaux de jargon de la même façon (pourquoi tout le monde ajoute-t-il des avantages aux choses de nos jours?), Mais un monde à part dans leur effet final.

Placer des actionneurs qui entraînent l’écran fait vibrer tout l’écran et donc les canaux «distincts» (c’est-à-dire gauche, droite, surround) sont perdus. Il est donc préférable d’utiliser de vrais haut-parleurs.

Allan Devantier, Samsung

Le vice-président de la R&D audio de Samsung, Allan Devantier, souligne que, avec les panneaux de télévision de plus en plus grands, «les haut-parleurs en haut, sur le côté et en bas sont tous suffisamment éloignés pour être perçus comme des sources distinctes. Par exemple, si le son est correctement émis par les enceintes latérales ou supérieures, il ne «colore» pas le son des enceintes principales situées en bas. Donc, nous exploitons cette propriété avec OTS et OTS +. “

Dans cette situation, vous pouvez transformer le panneau lui-même en une seule source, mais vous faites essentiellement vibrer un morceau de verre et brouillez les sources les unes dans les autres: «Placer des actionneurs qui entraînent l’écran fait vibrer tout l’écran et donc« distinct » ‘(c’est-à-dire gauche, droite, surround) sont perdus. Il est donc préférable d’utiliser de vrais haut-parleurs.

«À part certains haut-parleurs« électrostatiques »(qui ne ressemblent en rien aux actionneurs avec lesquels certaines sociétés de télévision tentent de faire du son), la plupart des haut-parleurs audiophiles utilisent toujours de bons vieux woofers et tweeters – et pour une bonne raison.»

Samsung Q950TS AI 8K QLED (Crédit image: Samsung)

Le phare QLED 8K pour 2020, le Samsung Q950TS, utilise un ensemble de pilotes audio situés autour du boîtier du panneau – qui sont logés en bas, sur les côtés et en haut du téléviseur. Avec cette matrice OTS +, l’appareil est capable de filmer de l’audio à partir de plusieurs endroits, donnant un vrai sens du lieu où le son se déplace à travers l’écran, pleut du haut ou s’enfuit au loin.

Que ce soit en écoutant des scènes de guerre ou les rythmes riches de la piste pop de Billie Eilish, Bury A Friend, la profondeur obtenue grâce à l’audio multicanal qui variait en hauteur, et pas seulement shunté dans une direction – tir vers le bas, tir arrière, ou tir vers le haut, par exemple – était étonnant.

Ce n’est évidemment pas une solution pour les ensembles moins chers – les meilleures fonctionnalités le sont rarement – mais OTS + est un exemple d’audio étant donné l’espace à respirer, avec la précision qu’il mérite, et d’autres marques de téléviseurs devraient en prendre note.

