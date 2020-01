les nouveaux smartphones disent au revoir pour discuter pour toujours

WhatsApp il est configuré comme l’une des applications réservées à la messagerie instantanée, la plus répandue au monde. Disponible gratuitement sur les magasins iPhone et Android, il a été lancé en 2011 et depuis lors a parcouru un long chemin également grâce à l’acquisition par Facebook. Basé sur HTML5, à ce jour, WhatsApp prend en charge diverses fonctionnalités telles que le chat en groupe, les messages, le partage de photos et de vidéos, l’enregistrement sur le cloud et bien plus encore.

Au fil du temps, son nom est devenu si viral qu’aujourd’hui de nombreux smartphones considèrent l’application comme préinstallée car, d’autre part, personne ne peut y résister. Néanmoins, au cours de cette 2020, il y aura plusieurs appareils qui devront abandonner l’idée de le posséder parmi les applications: découvrons immédiatement pourquoi.

WhatsApp regorge de plusieurs smartphones car ils sont jugés trop obsolètes: voici ceux inculpés

Étant donné le grand nombre de modèles de smartphones sur le marché aujourd’hui, WhatsApp et son équipe ont conclu que la prise en charge continue de versions trop obsolètes Android et iOS ne sont plus une nécessité. Il résulte de tout cela que de nombreux smartphones, actuellement peu répandus, perdront la possibilité d’héberger l’application une fois pour toutes. À partir de la date annoncée prochainement, l’application deviendra inutilisable et tout utilisateur souhaitant autrement devra changer de téléphone.

À partir de 1 février 2020 tous les smartphones exécutant une version Android datant de 2.3.7 ou une version antérieure perdront l’accès à WhatsApp. Tout cela se produira également pour les différents appareils Apple qui comptent, à la place, une version iOS 7 ou antérieure.