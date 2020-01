les nouveaux smartphones prendront-ils en charge l’eSIM?

Smartphones Samsung de la série Le Galaxy S20 peut prendre en charge l’eSIM. Pour les non-initiés, l’eSIM est une petite puce numérique qui remplace la carte SIM physique et comprend toutes les informations d’une carte SIM classique, y compris le code d’identification ICCID.

Parmi les avantages offerts par eSIM, celui d’un passage plus rapide à un autre opérateur téléphonique, à partir du moment où vous n’avez pas à attendre l’émission d’une nouvelle carte SIM physique. Mais pour des nouvelles plus certaines, il faudra attendre l’événement de présentation officiel qui se tiendra le 11 février.

Lors de l’événement, Samsung présentera les nouveaux smartphones de la série Galaxy S20: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. A vrai dire, de nombreux détails sont déjà apparus sur le web, même si pour l’instant la société n’a encore confirmé officiellement aucune de ces rumeurs.

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: les fonctionnalités

Selon ce qui a émergé en ligne, le Samsung Galaxy S20 devrait être équipé d’un écran AMOLED dynamique 6,2 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant au secteur photographique, il devrait consister en un capteur principal de 12 MP, un grand angle de 8 MP et un téléobjectif de 8 MP. la batterieà la place, il en aura un Capacité de 4000 mAh.

Le Samsung Galaxy S20 + devrait cependant être équipé d’un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution QHD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible avec MicroSD jusqu’à 1T. La batterie aura une capacité de 4 500 mAh. Sur le secteur photographique, cependant, de nombreux détails ont été révélés. Nous renvoyons, pour ceux qui sont intéressés, à l’article dédié sur Caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 +.

Quant au Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, il devrait avoir un écran AMOLED dynamique 6,2 pouces, résolution QHD + e Taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne extensible avec microSD. La batterie peut être de 5000 mAh avec une charge rapide à 45 W, tandis que la le capteur principal de la caméra arrière doit être de 108 MP.