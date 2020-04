Les nouveaux téléviseurs NanoCell haut de gamme de LG ne coûtent que 599 $, mais il y a un hic

LG vient d’annoncer les détails des prix de sa gamme 2020 de téléviseurs LCD NanoCell haut de gamme et, étonnamment, ils sont super abordables cette année.

Selon les spécifications envoyées à TechRadar, le modèle d’entrée de gamme – le NANO81 de 55 pouces – ne coûtera que 599 $ lors de sa mise en vente en mai. C’est 50 $ moins cher que le SM8100 d’entrée de gamme actuel, et il pourrait chuter encore plus lorsque nous arriverons aux grandes vacances de vente comme le Cyber ​​Monday et le Black Friday.

Alors quel est le problème?

Le hic, c’est que, comme l’année dernière, le nouveau NANO81 bas de gamme n’aura pas l’Alpha a9 III haut de gamme ni même le processeur d’image Alpha a7 III de base et qu’il aura plutôt un processeur quadricœur générique. Ce n’est pas la fin du monde, évidemment, mais si vous recherchez la mise à l’échelle la plus claire, vous allez vouloir une puce spécialement conçue pour accélérer le processus de mise à l’échelle.

La bonne nouvelle est que, même si vous optez pour la version la moins chère du téléviseur NanoCell, vous bénéficiez toujours de la technologie derrière l’écran qui offre des couleurs et un contraste améliorés avec des angles de vision plus larges que les téléviseurs LED-LCD concurrents. C’est bien.

Devriez-vous payer plus pour un processeur?

Si vous décidez que vous voulez quelque chose d’un peu plus puissant sous le capot de votre téléviseur NanoCell, LG vous a couvert – il a annoncé aujourd’hui 10 autres modèles qui correspondent à la facture. Il y a les séries NANO85 et NANO90 qui utilisent l’Alpha a7 Gen 3 et ont une résolution 4K, ou vous pouvez aller jusqu’au LG NANO99 qui offre 8K et est livré avec le processeur Alpha a9 Gen 3 encore meilleur.

En termes de prix, le NANO85 n’est pas beaucoup plus cher que le NANO81 que nous avons mentionné plus tôt, à 649 $ pour le modèle de 49 pouces – ce qui en fait juste 50 $ de plus que le NANO81.

Les choses deviennent un peu chères lorsque vous montez sur le NANO90, qui coûte 1049 $ pour un écran de 55 pouces, et passe à 3499 $ si vous voulez sauter dans le train en marche 8K avec le NANO99 de 65 pouces.

Alors, lequel de ces produits devriez-vous acheter? Eh bien, nous devrons les voir par nous-mêmes avant de pouvoir dire quoi que ce soit avec certitude – mais à moins que vous ayez un œil critique, vous ne manquerez peut-être pas beaucoup en utilisant un processeur quadricœur sur la série de puces Alpha. Ces derniers ont des techniques de mise à l’échelle en plusieurs étapes qui réduisent le grain et augmentent la netteté – ce qui est génial si vous prévoyez de brancher, par exemple, un lecteur DVD – mais la plupart des vidéos HD devraient bien paraître sur le NANO81.

En termes de disponibilité, LG expédiera le NANO85 de 49 pouces et le NANO90 de 86 pouces à partir d’aujourd’hui, et ceux-ci seront rejoints par le NANO81 de 65 pouces, le NANO90 de 55 pouces et le NANO85 de 65 pouces plus tard ce mois-ci. Le reste de la gamme – y compris le NANO99 8K de 75 pouces – arrivera en mai avec le dernier modèle, le NANO85 de 75 pouces, qui arrivera courant septembre.

