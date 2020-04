Les nouveaux vélos licorne de PUBG sont incroyablement dangereux | .

Le poisson d’avril 2020 a apporté un grand changement au paysage de LUNETTES DE COMBAT DE PlayerUnknown, et un nouveau véhicule en particulier s’est avéré extrêmement mortel pour les joueurs sans méfiance. Les sociétés de jeux vidéo ne sont pas étrangères à tirer des blagues élaborées sur le poisson d’avril, que ce soit Rockstar Games ajoutant de la neige à Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V ou des sociétés comme Capcom transformant tous leurs personnages populaires de Street Fighter en chats, mais cette année PUBG les joueurs ont été traités donc quelque chose d’encore plus gros.

Pour le poisson d’avril 2020, les fans de PUBG ont pu vivre un type de bataille royale très différent, un peu moins militariste et beaucoup plus mystique. Pendant une durée limitée, PUBG offre aux joueurs la possibilité de jouer dans une version fantastique du jeu, avec des skins et des éléments de véhicule et des systèmes d’artisanat de type RPG. Cependant, il semble que l’un de ces nouveaux véhicules soit beaucoup plus mortel que ne le suggère son thème innocent.

Tel que publié sur Reddit par l’utilisateur u / DropDeddBlue, il ne semble pas que cela prenne beaucoup pour que l’une des motos licorne de PUBG explose, comme en témoigne la vidéo intégrée ci-dessous. Après avoir simplement atterri mal et fait quelques tours en l’air (rien d’extraordinaire, comme le savent déjà les passionnés de moto PUBG), le vélo a explosé en flammes et explose, tuant la moitié de l’équipage du joueur. Vérifiez-le:

Avec les joueurs ayant désormais la possibilité d’utiliser de nouveaux objets de magie et de mêlée, les vélos licorne de PUBG ne sont peut-être pas le nouvel ajout le plus mortel au jeu de bataille royale, mais le niveau réel de mortalité fourni par quelques tours simples est toujours surprenant. Les joueurs voudront prendre note de la vidéo ci-dessus s’ils montent sur l’une des nouvelles motos de PUBG à l’avenir, de peur de risquer de subir le même sort.

Cependant, il convient de noter que cet événement du poisson d’avril, bien qu’amusant et léger, n’est pas exactement ce que les joueurs ont demandé en ce qui concerne les nouvelles mises à jour de PUBG. Plus précisément, les joueurs ont demandé un message détaillé du développeur décrivant la façon dont la société ira de l’avant contre les tricheurs PUBG à l’avenir, et beaucoup se sont inquiétés du fait que le temps passé à développer ce mode aurait probablement été mieux utilisé pour répondre aux demandes des fans. Pendant des mois. La société a promis que son message sur l’anti-triche arrivera bientôt, et en attendant, les joueurs ont encore quelques jours s’ils veulent plonger dans une version fantastique de PUBG… ne vous écrasez pas sur une licorne.

