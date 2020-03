Les nouveaux vrais Pixel Buds sans fil de Google apparaissent dans le dossier FCC

La deuxième génération de Pixel Buds de Google – un véritable successeur sans fil de son ancêtre vantant le tour de cou – a été annoncée en octobre lors de l’événement Made by Google de la société, et maintenant ils ont été repérés en passant par la FCC.

Les nouveaux Buds devaient atterrir au printemps (pour les États-Unis), et cette saison vient de commencer, donc le moment pour eux d’obtenir la certification de la FCC est sur la bonne voie et ils vont probablement arriver bientôt.

Au départ, nous anticipions pleinement le lancement des nouveaux Pixel Buds lors de l’événement Google I / O de cette année, prévu du 12 au 14 mai, mais cela a été complètement annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus, il est donc probable qu’ils se déploieront à la place avec fanfare légèrement réduite via un article de blog ou similaire.

(Crédit d’image: Google)

Le dossier contient deux listes différentes, 9to5Google (qui a repéré la liste pour commencer) postule que chaque numéro de modèle pourrait correspondre respectivement aux écouteurs et au boîtier de charge.

Ce que nous savons jusqu’à présent des nouveaux écouteurs, c’est que, contrairement aux Pixel Buds d’origine, ils seront vraiment sans fil, sans cordon pour les connecter. Le boîtier de charge sera également beaucoup plus compact, élégant et compatible avec la charge sans fil.

Les Buds eux-mêmes offriront 5 heures d’écoute sur une seule charge, et le boîtier tiendra 24 heures supplémentaires en réserve. Le nouveau design du bout des oreilles promet d’offrir plus de sceau mais vous permet toujours d’entendre le son ambiant avec ce que Google appelle un «évent spatial».

Ils sont résistants à la transpiration et à l’eau, ont une petite aile pour aider à les maintenir en place, disposent de capteurs tactiles sur chaque bouton qui répondent aux tapotements et au balayage pour le contrôle, et au Google Assistant intégré au sport (bien sûr) pour toute votre voix -les besoins de contrôle.

Bien que nous n’ayons toujours pas de date de sortie ferme sur les nouveaux Google Pixel Buds, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils atterrissent dans les prochaines semaines au prix de 179 $ (environ 140 £ / 270 AU $, bien que le prix mondial n’ait pas encore été annoncé ).