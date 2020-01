les nouvelles attendues pour 2021

Malgré les nombreuses taxes que le citoyen se retrouve à payer chaque année, il y a aussi une augmentation du coût de l’essence et du diesel. Depuis quelque temps, des rumeurs circulent concernant la suppression d’autres droits d’accise, tels que Frais Rai ou taxe de voiture, mais les nouvelles à l’horizon ne sont pas roses. Le déficit dans les coffres de l’État dont nous avons parlé il y a quelques instants, causera divers problèmes à la gouvernement.

Si vous considérez le prix élevé du carburant, il est clair comment ajuster davantage les prix, d’une part, cela apportera de grandes quantités d’argent, d’autre part, cela appauvrira davantage la classe moyenne. Sans oublier qu’il n’y a toujours pas de grandes incitations dans l’achat de véhicules électriques ou hybrides, malgré l’idée des politiciens du monde entier, est celle de limiter l’utilisation des voitures Diesel ou l’essence, à cause de la pollution.

De fortes hausses des coûts de carburant sont attendues pour 2021

La seule alternative à la trésorerie semble donc être l’augmentation du costo carburant.Malheureusement, compte tenu de la 17 droits d’accise le prix total de l’essence (ou diesel ou GPL que c’est), et TVA à 22%, il faudra ajouter une partie pour avoir un revenu pour l’Etat, nécessaire pour couvrir le trou budgétaire. Il y a des questions quant aux solutions que les experts et les politiciens choisiront pour éviter l’inévitable, et s’il y aura un moyen de relancer l’économie italienne, qui est en crise depuis un certain temps.