les nouvelles avaient trompé les utilisateurs

Un grand nombre de consommateurs se sont rencontrés illusionné et très déçu d’entendre des nouvelles qui semblaient déjà “trop ​​belles pour être vraies”. la Timbre de voiture et le Licence Rai ils ne seront pas abolis dans l’année en cours, nous devrons tous continuer à les payer comme si de rien n’était.

Malheureusement, les fausses nouvelles circulent constamment sur le net, de nos jours, de nombreux utilisateurs font aveuglément confiance à ce qu’ils lisent sur le Web (en particulier à partir de sources douteuses), ce qui va en fait créer plus de confusion chez ceux qui, par nature, ne voudraient pas croire ces nouvelles. Depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de discussions sur la possible suppression Frais Rai et de timbre de voiture, deux des taxes les plus détestées par les consommateurs, précisément en raison de leur “inutilité” (selon beaucoup). La suggestion a vraiment suscité l’intérêt de beaucoup d’entre nous, dommage que tout cela soit faux, mais comprenons pourquoi.

la Licence Rai né comme une taxe pour la possession d’un téléviseur, il prévoit le paiement d’une redevance fixe de 100 euros par an, à payer directement en plusieurs fois par le biais des factures d’électricité, et sert à financer la télévision publique. Les recettes fiscales générées oscillent autour de 1,5 milliard euros.

la timbre de voiturecependant, il s’agit de la redevance de possession d’un véhicule, variable en fonction de la puissance de ce dernier et entièrement gérée par les Régions, pour un total de 6 milliards euros par an.

Les frais de licence Rai et le tampon automatique seront toujours payés

Les deux taxe devra encore être payé pour une raison claire et précise, je 7,5 milliards euros gagnés annuellement par l’État italien sont essentiels, précisément dans une période où la dette publique a atteint des niveaux jamais vus auparavant et où le risque d’augmentation de la TVA ou des amendes de l’Union européenne est très élevé.