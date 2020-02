les nouvelles conditions de service seront plus faciles à lire

la conditions de service sont ces lectures classiques dont malheureusement différents utilisateurs ne se soucient pas, mais Google pense qu’il pourrait y avoir un renversement de tendance. Il avertit les utilisateurs d’une modification des conditions d’utilisation le 31 mars, cela devrait résoudre certains mystères qui planent autour d’eux. Le géant de l’Internet a affirmé que ses nouveaux termes étaient écrits de manière étudiée, mais aussi que l’entreprise “faisait de son mieux” pour les rendre plus faciles à comprendre. Google promet également une meilleure communication générale, précisant précisément quand il modifiera les services ou limitera leur accès. Il s’est imposé le devoir d’envoyer plusieurs notifications si des modifications affectaient le service.

Google: les nouvelles conditions d’utilisation sont plus faciles à comprendre

Les nouvelles conditions s’appliquent également à Chrome, Chrome OS et Google Drive. En outre, Google ne prend aucun risque et souligne qu’il ne modifie pas la politique de confidentialité et ne demande pas de restrictions sur les droits légaux de l’utilisateur.

Google ne s’attend pas à ce que votre façon d’utiliser le site soit complètement différente après ce changement. À première vue, on peut dire qu’il s’agit vraiment de faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes lisent les conditions de service avec plus d’intérêt. Cela ne satisfera pas les personnes qui ne sont pas d’accord avec les choix de Google concernant la confidentialité et d’autres domaines clés, mais pourrait clarifier la position de l’entreprise lors de tout litige.