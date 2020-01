les nouvelles connexions élimineront l’utilisation des smartphones

Les réseaux de cinquième génération doivent encore connaître leur plein développement, mais le monde de la technologie est imparable, tout comme les développeurs qui concentrent déjà leurs efforts sur les prochains réseaux. Pas seulement en Europe: aussi en Asie on parle déjà de 6G et le fait qu’il pourrait être publié encore plus tôt que prévu, l’année sur laquelle il s’appuie, en fait, s’arrête à 2030.

Rapide, innovant et avec des développements jamais vus auparavant: la nouvelle norme pour les connexions mobiles représente un véritable défi, mais innovation qu’il vous apportera ne peut qu’imaginer pour l’instant.

6G: tout ce que nous savons sur la future norme

Les premières nouvelles concernant les réseaux de sixième génération sont apparues Finlande, où les développeurs d’Helsinki planifiaient déjà les premiers aspects de la nouvelle norme. À ce jour, cependant, Chine, Corée du Sud et del Japon où nous espérons adopter la même chose dans un temps assez court.

Selon les premières avancées, la 6G apportera au mode de vie commun beaucoup d’innovation au point que le Les smartphones ne seront plus nécessaires pour l’utiliser. Il comportera certains hologrammes sans latence qui, selon diverses rumeurs, suivra les utilisateurs pour collecter des informations en temps réel et fournir des outils pour résoudre les problèmes. Comme vous pouvez l’imaginer, pour de tels développements, il y a aussi de gros investissements et en fait seulement a déjà investi 2,3 milliards de dollars pour la recherche sur le développement de réseaux de sixième génération. Plus d’informations suivront si nécessaire.