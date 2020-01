les nouvelles dérangent les utilisateurs

Les nouvelles qui ont littéralement choqué des millions d’utilisateurs à travers le pays concernent pas l’abolition de Frais Rai et de timbre de voiture, deux des impôts les plus détestés par la population italienne. Malheureusement aussi dans le 2020 nous serons obligés de les payer, mais essayons de comprendre la vraie raison.

Avant d’expliquer ce qui a poussé le gouvernement italien à renoncer à l’abolition, il est bon de prendre du recul et de connaître de près les deux taxes. la Licence Rai il a un coût annuel d’environ 100 euros (attention à l’arnaque), c’est la taxe de possession d’un équipement de télévision, tous les utilisateurs doivent le payer tant qu’ils n’ont pas plus de 75 ans ou ont un revenu inférieur à 7000 euros par mois. Les recettes fiscales générées dans les coffres de l’État correspondent exactement à 1,5 milliard euros par an.

la timbre de voiture, d’autre part, correspond à la taxe sur la propriété du véhicule (plus la taxe de circulation), a un coût variable par rapport à sa puissance et doit être payé annuellement à régions. Le gain pour les coffres de l’Etat est d’environ 6 milliards d’euros.

Timbre automobile et droits de licence Rai: l’impossibilité de l’abolition justifiée

Aujourd’hui, l’Italie ne connaît pas du tout un bon moment économique, nous sommes confrontés à de grandes difficultés, dette publique qui a atteint des niveaux impensables, et nous courons le risque d’en encourir un tous les jours fin par l’Union européenne ou pour assister à la hausse redoutée de la TVA.

Pour cette raison, je 7,5 milliards d’euros garantis annuellement par les taxes ci-dessus sont une aubaine pour notre gouvernement.