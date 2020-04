les nouvelles escroqueries viennent par e-mail

la cartes de crédit et comptes chèques de nombreux utilisateurs continuent d’être à risque en raison des nouvelles escroqueries en ligne qui arrivent par e-mail et SMS. De telles tentatives de fraude en ligne sont désormais fréquentes, mais les cybercriminels ne semblent pas disposés à lâcher prise; et à cet égard, ils exploitent de nouveaux appareils qui pourraient entraîner une augmentation du nombre de victimes. Malgré l’intense activité frauduleuse menée par les malfaiteurs, il est toujours possible de se défendre en suivant quelques conseils simples qui offrent la possibilité de protéger son argent.

Nouvelles escroqueries en ligne par e-mail et SMS: le phishing et le smishing continuent de frapper les cartes de crédit et les comptes chèques!

Phishing et Smishing ce sont les deux termes conçus pour indiquer ce qui a été mis en œuvre par des criminels qui, en utilisant des e-mails et des SMS, diffusent des communications trompeuses en utilisant de manière inappropriée les noms d’entreprises, de banques et d’entités bien connues; signaler des messages fictifs; et orienter les victimes potentielles vers des sites de clonage. Tout est conçu avec l’intention de voler des données sensibles qui permettent un accès illégal aux cartes de crédit et aux comptes courants des utilisateurs concernés, afin de pouvoir retirer l’argent en quelques instants et sans attirer l’attention.

Les deux tentatives de fraude en ligne, afin de compléter le coup, visent principalement la tromperie psychologique. En fait, les malfaiteurs n’ont d’autre moyen d’agir que par l’autorisation inconsciente des victimes elles-mêmes. Ces derniers, en effet, sont amenés à cliquer sur des liens dans les messages et à fournir leurs données sur des pages capables de les copier et de les envoyer à des cybercriminels. Par conséquent, veuillez noter que le fait de ne pas saisir d’informations sensibles vous permet de éviter l’arnaque. Par conséquent, il est très important de ne pas cliquer sur les liens fournis par des tiers et de ne pas être dupé par des messages apparemment intéressants ou intimidants.