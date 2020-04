Les nouvelles fuites du Galaxy Fold 2 incluent une réduction de prix et une configuration à trois caméras – .

Malgré la pandémie de coronavirus, Samsung prévoit apparemment encore d’annoncer la date de sortie du Galaxy Fold 2 dans quelques mois, inaugurant le prochain chapitre d’une histoire qui a commencé l’année dernière avec la sortie du tout premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold .

Un certain nombre de fuites du Galaxy Fold 2 ont été publiées sur Twitter aujourd’hui, couvrant tout, du prix du Fold 2 à d’autres spécifications telles que la configuration de l’appareil photo et le moment où les acheteurs devraient s’attendre à avoir enfin le téléphone entre leurs mains.

En dépit de la pandémie de coronavirus qui continue de ravager la planète et de perturber la vie des consommateurs et des entreprises, il semble que Samsung continue de poursuivre l’un des chapitres les plus fantaisistes de son histoire – sa volonté de faire des smartphones pliables une chose.

Samsung n’a toujours pas réussi à produire un téléphone pliable que le consommateur moyen envisagerait d’utiliser comme pilote quotidien au lieu des combinés d’Apple et même d’autres favoris plus connus de Samsung. En ce qui concerne ce dernier, la société a déjà essayé avec le Galaxy Fold de l’année dernière, ainsi que le Galaxy Z Flip, et maintenant nous apprenons de nouveaux détails sur la prochaine génération du Galaxy Fold qui devrait arriver dans quelques mois. temps.

Ross Young, fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants, a publié une flopée de ce qu’il décrit comme des fuites de Galaxy Fold 2 sur Twitter lundi, y compris que l’appareil photo principal du téléphone viendrait dans une configuration à triple objectif «avec des objectifs 12MP / 16MP / 64MP avec une double stabilisation optique de l’image par rapport à l’année dernière à 12/12/16 MP. »

Comme l’a noté SamMobile, il s’agit de la même source qui a précédemment révélé que le téléphone incluait peut-être un écran de 120 Hz et un support S Pen. En termes de ce qu’il pense d’autre à venir, Young prédit que Samsung sera un peu plus agressif sur le prix cette année, offrant probablement le Fold 2 à environ 100 $ de moins que la génération précédente du pliable.

Prix ​​- Entre 1780 $ et 1980 $. Puisqu’ils cherchent à augmenter les volumes, nous pensons qu’il coûtera environ 100 $ de moins que l’année dernière à 1880 $ – 1895 $ malgré un affichage avant et principal plus grand / meilleur, une caméra plus haute résolution, le S-Pen et la 5G. – Ross Young (@DSCCRoss) 27 avril 2020

En ce qui concerne la date de sortie de Fold 2, le dernier tweet de Young aujourd’hui, y compris les fuites sur l’appareil, place le moment de la sortie en septembre. Cela suivrait un dévoilement officiel du téléphone prévu en août aux côtés de la série Galaxy Note qui a lieu en août de chaque année depuis 2015 – et, il convient de noter, cela est également conforme aux rapports précédents sur le calendrier de sortie de Fold 2, dont certains a également émis l’hypothèse que le prochain événement Unpacked de Samsung pourrait passer à un format en ligne comme le font d’autres événements technologiques cette année en raison du coronavirus.

En ce qui concerne d’autres détails que nous connaissons à ce stade sur le Fold 2, d’autres rapports récents ont suggéré que le nouveau pliable comporterait un écran Infinity Flex de 7,7 pouces à l’intérieur et un écran Infinity-V plus grand sur le capot avant. Il reste à voir, cependant, quel effet la pandémie de coronavirus aura sur ces plans. Parce que vous pourriez dire, par exemple, qu’à une époque où la connectivité est aussi importante qu’elle ne l’a jamais été – avec plus de personnes que jamais travaillant à domicile et comptant sur leurs smartphones pour consommer des informations et des divertissements et commander des livraisons de nourriture avec tant d’autres choses tout en ils sont coincés à l’intérieur – que c’est probablement le pire moment pour essayer de convaincre les gens de tenter leur chance avec un nouvel appareil différent de tout ce qu’ils ont utilisé auparavant. Mais on verra.

