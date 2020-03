Les nouvelles fuites OnePlus 8 révèlent plus de spécifications et une autre couleur

Les fuites du OnePlus 8 continuent de couler – nous nous attendons à ce que le téléphone soit officiellement dévoilé à la mi-avril, et nous venons d’obtenir plus de détails à l’avance, y compris plus de spécifications pour l’affichage et une nouvelle option de couleur.

Le pronostiqueur chevronné Ishan Agarwal dit que le OnePlus 8 Pro est livré avec un écran de 6,78 pouces fonctionnant à 120 Hz, offrant une précision des couleurs améliorée et une prise en charge du HDR 10 bits. En d’autres termes, l’un des meilleurs écrans d’un smartphone.

Agarwal suggère également que des améliorations significatives sont à venir au logiciel OxygenOS personnalisé que OnePlus développe – préparez-vous à une expérience plus optimisée qui est “plus fluide et plus rapide” lorsque le téléphone arrivera dans quelques semaines.

La même source a révélé certaines de ces spécifications plus tôt dans la semaine, nous pouvons donc avoir un niveau de confiance raisonnablement élevé quant à leur exactitude. Le OnePlus 8, plus petit et plus abordable, devrait être équipé d’un écran de 6,55 pouces.

# OnePlus8Pro avec un écran super fluide incurvé de 6,78 pouces aura des couleurs plus précises qu’auparavant. Il comprendra également un MEMC, HDR10 + (1400 nits) avec toujours sur HDR 10 bits. OxygenOS sera encore plus plus fluide et plus rapide, avec plus optimisations.Haptics 2.0 sera 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8WiMarch 28, 2020

OnePlus 8. Rend officiel. Beaucoup d’entre eux. Crazy new “Glow” color, fancy new Green color, standard Black looks pretty nice, too. Découvrez-les ici: https://t.co/C5GdYO8D5p29 mars 2020

Pendant ce temps, Roland Quandt de WinFuture a également partagé quelques rendus divulgués du OnePlus 8, ce qui nous donne une meilleure idée de ce à quoi le combiné standard va ressembler. Une nouvelle couleur “Glow” fait ses débuts, avec un dégradé violet-orange frappant.

Les autres couleurs seront un ton vert et la finition noire habituelle, que nous avons vue révélée via une autre fuite vendredi. Tout cela signifie que nous savons à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro à ce stade.

OnePlus lui-même a confirmé que les nouveaux téléphones auront un affichage toujours allumé – quelque chose que nous n’avons pas vu sur un téléphone OnePlus – tandis qu’une source s’adressant directement à TechRadar a laissé entendre que la deuxième semaine d’avril est celle où les appareils seront révélés.

Il semble que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro soient deux des meilleurs smartphones de l’année, tant par leur apparence que par les spécifications qu’ils offrent. Cliquez ici pour découvrir tout ce que nous pensons savoir jusqu’à présent sur les téléphones.

Via Engadget, Phandroid